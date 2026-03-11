Primarul Mihai Chirica a semnat autorizațiile de construire necesare executării lucrărilor de modernizare a 7 străzi

Primarul Mihai Chirica a semnat autorizațiile de construire necesare executării lucrărilor de modernizare a șapte străzi:

strada Rampei – 264 metri

fundac Păcureți – 153 metri

strada Păcureți – 276 metri

strada Rediu – 203 metri

stradela Rediu – 141 metri

strada Constantin Pop – 323 metri

drum de legătură Iași – Ciurea – 805 metri

Acestea fac parte dintr-un program de modernizare care include 10 străzi din municipiu, celelalte trei fiind:

strada Grigore T. Popa – 677 metri

strada Dealul Zorilor – 1.480 metri

strada Movila Păcureți – 468 metri

Pentru a contracta aceste lucrări Primăria Municipiului Iași organizează o licitație cu o prevedere financiară de 25.804.277,50 lei fără TVA, respectiv 31.223.175,77 lei cu TVA

Companiile de profil sunt încurajate să depună oferte până pe 16 martie 2026.

Câștigătorul sau câștigătorii licitației vor semna un contract pentru o perioadă de doi ani.

Programul presupune reabilitarea completă a carosabilului și trotuarelor, cu respectarea standardelor tehnice moderne, structură rutieră durabilă: strat de asfalt nou, fundație din piatră spartă și balast, trotuare pavate cu pavele vibropresate, pentru siguranță și accesibilitate.

Lungimea cumulată a celor 10 străzi este de 4.820 metri.

Primăria Municipiului Iași susține un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale, precum și de reparații ale străzilor și trotuarelor. În acest program sunt incluse, în diverse stadii (contracte de lucrări în derulare, proiectate sau în curs de proiectare), aproape 130 de străzi din toate zonele orașului.