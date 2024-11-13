Primarul Mihai Chirica acuză Guvernul că nu a alocat bani municipalității ieșene pentru a acoperi măcar parţial costul gazelor / Primăria Iași a început furnizarea agentului termic la mijlocul lunii octombrie

Primarul municipiului Iaşi, liberalul Mihai Chirica, anunţă că furnizarea agentului termic a început la mijlocul lunii octombrie şi că preţurile gigacaloriei nu au mai fost modificate din 2019. El acuză că nici în acest an Primăria nu a primit niciun leu de la Guvern pentru a acoperi măcar o parte din costul gazelor necesare producerii agentului termic, în condţiile în care beneficiari sunt aproape 23.000 de apartamente, 299 de agenţi economici, 164 de instituţii publice, din care 81 unităţi şcolare cu 144 clădiri aferente şi 10 spitale cu 27 de clădiri aferente. „Sunt surprins în mod neplăcut de această lipsă de interes din partea Guvernului, mai ales că cu aceste dificultăţi se confruntă toate oraşele care au sisteme centralizate de termoficare”, subliniază edilul, conform News.ro.

”La aproape o lună de la începerea sezonului de încălzire, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Iaşi funcţionează în parametri normali. Primăria Municipiului Iaşi, în calitate de operator, prin SC Termo-Service SA, al acestui serviciu, a început furnizarea agentului termic la mijlocul lunii octombrie. La sistemul de termoficare centralizat sunt branşate şi beneficiază de agent termic aproape 23.000 de apartamente, 299 de agenţi economici, 164 de instituţii publice, din care 81 unităţi şcolare cu 144 clădiri aferente şi 10 spitale cu 27 de clădiri aferente! Preţurile gigacaloriei în Municipiul Iaşi nu au mai fost modificate din anul 2019. În prezent preţul pentru energia termică facturată populaţiei (plătit de client) a rămas la 206,21 lei fără TVA / gigacalorie”, conform unei postări de pe pagina de Facebook a Primăriei.

Probele la instalaţiile din CET I Tudor Vladimirescu şi la magistrale au fost făcute încă de la finalul lunii septembrie, iar întregul sistem furnizezază agent termic către populaţie, instituţii publice şi clienţi privaţi. Intervenţiile la reţeaua de distribuţie sunt realizate punctual, iar în prezent nu există clienţi care să nu beneficieze de agent termic. Agentul termic este produs la CET I Tudor Vladimirescu, care funcţionează pe gaz metan, în timp ce CET II Holboca, care funcţionează pe cărbune, este trecut în conservare, până la dotarea cu noi instalaţii moderne şi mai puţin poluante, subliniază Primăria.

„În Municipiul Iaşi, spre deosebire de alte localităţi – cum este cazul, din păcate, la Focşani – căldura şi apa caldă sunt furnizate în parametri normali. Am făcut investiţiile, reparaţiile şi probele necesare şi avem contracte de furnizare a gazelor pentru întregul sezon rece, până pe 15 aprilie. Asigurarea căldurii presupune eforturi financiare foarte mari din partea Primăriei, dar suntem obligaţi să ne gândim în primul rând la cei aproape 60.000 de elevi şi preşcolari din oraş şi la cele 9.000 de paturi de spital care trebuie să beneficieze de acest serviciu la nivelul cuvenit unei comunităţi civilizate”, afirmă Mihai Chirica.

El acuză că Guvernul nu a alocat bani Primăriei pentru a acoperi măcar parţial costul gazelor. ”Este o provocare foarte mare pentru municipalitate, cu atât mai mult cu cât nici în acest an nu am primit niciun leu de la Guvern pentru a acoperi măcar o parte din costul gazelor. Sunt surprins în mod neplăcut de această lipsă de interes din partea Guvernului, mai ales că cu aceste dificultăţi se confruntă toate oraşele care au sisteme centralizate de termoficare. Fac şi pe această cale un apel la Guvern să înţeleagă că nu vorbim de cifre seci, ci de zeci şi sute de mii de oameni, elevi, preşcolari şi bolnavi care pot ajunge în situaţii critice în lipsa încălzirii!”, a declarat Chirica.