Primul avertisment al iernii, trecut cu bine!

Comandamentele de Iarnă au intrat în acţiune. Pe tot parcursul nopţii trecute s-a lucrat la deszăpezirea străzilor din Iaşi şi judeţ. Participanţii la trafic sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă şi să respecte avertizările autorităţilor.

Schimbarea radicală a condiţiilor meteo a scos în stradă şi pe drumuri sute de utilaje de deszăpezire pentru a asigura siguranţa circulaţiei atât a şoferilor cât şi a pietonilor.

Astfel, Citadin SA, companie care asigură şi coordonarea Comandamentului de Iarnă al Municipiului Iaşi, cu 15 sărăriţe, 12 autobasculante, 7 tractoare, 1 buldoexcavator, 1 încărcător frontal şi 20 de muncitori. O atenţie deosebită a fost acordată încă de la început zonelor Bucium, Copou şi Aviaţiei. În doar o singură noapte, echipele Citadin SA au utilizat 168 de tone de clorură de sodiu cu inhibitori şi două tone de clorură de calciu.

La rândul lor, echipele Salubris SA au intervenit pe trotuare şi alei pietonale, cele de la Servicii Publice SA lucrează în special pe zonele de versanţi, poduri şi scări pietonale, iar echipele Companiei de Transport Public SA au verificat şi asigurat viabilitatea liniilor de tramvai şi reţelei de fir contact. Cei de la Poliţia Locală au patrulat în permanenţă şi transmit societăţilor municipale situaţiile care necesită intervenţii punctuale. „Echipele noastre au intervenit noaptea trecută şi toată dimineaţa pentru a limita efectele ninsorii, astfel încât să asigure condiţii decente pentru traficul rutier şi pentru mijloacele de transport public. Municipiul Iaşi se află sub o avertizare meteorologică de cod galben de precipitaţii sub formă de ninsoare şi intensificări importante ale vântului. Intervenţiile continuă şi la această oră, urmărim evoluţia vremii, suntem atenţi la eventualele probleme şi suplimentăm echipajele unde este necesar”, a spus primarul Mihai Chirica.

Fără mari probleme pe drumurile județene

În ciuda ninsorii căzute în cursul nopţii de miercuri spre joi, pe toate drumurile aflate în administrarea DJADP Iaşi s-a circulat bine, în condiţii de iarnă. Drumarii au acţionat cu 21 de utilaje pentru curăţarea carosabilului şi împrăştierea de material antiderapant.

Pe fondul vitezei, un TIR a derapat şi a lovit un stâlp de electricitate, blocând temporar carosabilul. Echipele de la DRDP Iaşi au fost mobilizate în zonă, pentru a tracta autotrenul şi a restabili traficul.

În Schitu Duca a fost un autoturism care a derapat pe DN24, însă traficul nu a fost afectate. „Riscul de accidente este crescut atunci când circuli pe ninsoare cu anvelope de vară sau uzate. Circulaţi cu atenţie şi cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor. Autorităţile fac apel la şoferi să evite deplasările dacă nu au maşinile echipate cu cauciucuri de iarnă”, transmit cei de la DRDP Iaşi.

La aeroport, majoritatea zborurilor au fost amânate

Dar cei mai afectaţi de prima ninsoare au fost cei care au vrut să călătorească cu avionul. Dimineaţa, majoritatea zborurilor au fost amânate din cauza ninsorilor şi a procesului de îndepărtare a gheţii de pe avioane,.

Astfel că zborurile spre Bergamo, Torino şi Londra au decolat cu o întârziere de trei ore faţă de ora programată. Întârzieri semnificative au fost înregistrate şi la zborurile pentru Bruxelles, Larnaca, Dortmund şi Otopeni.

Pe parcursul zilei, avioanele au aterizat şi decolat cu întârzieri de până la două ore şi jumătate.

Meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăţi pe parcursul zilei de vineri. Ei au emis atât coduri roşii pentru zone montane din şapte judeţe, dar şi Coduri galbene şi portocalii de vânt puternic şi ninsori importante în cea mai mare parte a ţării. Laura RADU