Prins pe scara rulantă, cu camera filmând peisajul de sub fusta unei tinere

* autorul e judecat pentru „agresiune sexuală”

Tânărul Cristi S. (25 de ani) riscă o condamnare destul de severă, după ce a comis ceea ce credea el că e o mare şmecherie. Astfel, pe 11 aprilie a.c., pe la orele prânzului, a luat cu el o cameră de filmat de mici dimensiuni şi s-a apucat să umble prin Iulius Mall, în căutare de femei sexy, îmbrăcate în fuste scurte. Pândea când acesta păşeau pe scara rulantă pentru a urca, se amplasa imediat în spatele lor, dar cu două trepte mai jos, scotea camera şi filma fesele tinerelor. „Afacerea” i-a mers din plin aproape o oră, până când a ajuns în spatele unei anume D.M. Urca de la parter la etajul unu, nu reuşea să prindă unghiul de filmare dorit, aşa că a băgat mâna sub fusta femeii, încercând s-o ridice uşor. Camera o avea în stânga. N-a fost suficient de subtil, D.M. l-a simţit, l-a prins în flagrant şi a strigat să vină agenţii de pază. Lucru care s-a şi întâmplat imediat. Câteva minute mai târziu, au sosit şi poliţiştii de la Secţia IV, care l-au percheziţionat pe tânăr, i-au luat camera de filmat, pe care au depus-o la Camera de corpuri delicte şi au deschis dosar penal pentru „agresiune sexuală”.

Rechizitoriul a fost finalizat pe 27 iunie, alaltăieri a trecut de camera preliminară, totul a fost în regulă şi urmează a se stabili primul termen al procesului. Cristi e judecat în stare de libertate. Claudiu CONSTANTIN