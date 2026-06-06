Biserica Romano-Catolică din Iași va marca, duminică, 7 iunie 2026, sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului printr-o Liturghie solemnă și o procesiune pe străzile orașului. Evenimentul va avea loc la Catedrala Romano-Catolică, unde Sfânta Liturghie de la ora 17.00 va fi prezidată de PS Iosif Păuleț, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași.

După Liturghie, în jurul orei 18.00, credincioșii vor porni în procesiune cu Preasfântul Sacrament. Vor fi rostite rugăciuni pentru oraș și pentru țară, iar momentul va aduce în centrul Iașului una dintre cele mai vizibile manifestări publice ale comunității romano-catolice.

Traseul anunțat pornește de la catedrală și include Strada Trei Ierarhi, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Strada Anastasie Panu, Strada Achim Stoia și Strada Costache Negri. Întoarcerea la catedrală se va face pe Strada Colonel Langa, în jurul orei 19.00.

Copiii vor arunca petale de flori

Procesiunea va fi însoțită de cântările copiilor, tinerilor, seminariștilor, credincioșilor și ale fanfarei. Un moment cu o încărcătură aparte va fi participarea băieților și fetițelor din cele trei parohii catolice din Iași care au primit recent întâia Sfântă Împărtășanie. Aceștia vor arunca petale de flori pe traseu, potrivit tradiției.

Sfânta Împărtășanie va fi purtată în procesiune de episcopul de Iași. Alături de el vor fi preoți ai episcopiei și ai catedralei, preoți de la parohiile și congregațiile din Iași, precum și părinți profesori de la seminar. La eveniment au fost invitate și autoritățile civile.

Pentru ieșenii care vor trece duminică prin centrul orașului, procesiunea va fi nu doar un eveniment religios, ci și un reper al calendarului comunității locale. Timp de aproximativ o oră, zona centrală va fi marcată de cântări, rugăciuni și prezența credincioșilor romano-catolici.

O tradiție reluată după 1990

Procesiunea de Trupul și Sângele Domnului are o istorie importantă la Iași. Înainte de anul 1948, aceasta pornea de la catedrală și ajungea la capela surorilor „Notre-Dame de Sion”, în zona în care se află astăzi Filarmonica.

Manifestarea a fost interzisă în perioada regimului comunist, iar după 1990 a fost reluată pe traseul actual. Astfel, procesiunea de duminică nu este doar o celebrare liturgică, ci și o formă de recuperare a unei tradiții publice întrerupte timp de decenii.

Ce înseamnă sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului

Sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului, cunoscută inițial sub numele de „Corpus Domini”, a fost instituită în anul 1246 la Liège, în Belgia. În Biserica Catolică, procesiunea asociată acestei sărbători este menționată pentru prima dată la Köln, între anii 1274 și 1279, iar din secolul al XIV-lea s-a răspândit în numeroase țări catolice.

În timpul procesiunii, ostia consacrată, adică Sfânta Împărtășanie, este purtată într-un ostensor, un obiect de cult numit și monstranță, realizat de obicei în formă de soare cu raze.

Pentru credincioși, momentul are o semnificație profundă: este o mărturisire publică a credinței în prezența lui Cristos în Sfânta Împărtășanie. Pentru oraș, procesiunea aduce în spațiul public o tradiție veche, care leagă Iașul de istoria comunității catolice și de memoria unor ritualuri reluate după căderea comunismului. Clara DIMA