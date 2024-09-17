Procurorii DIICOT au şi simţul umorului: i-au pus traficantului halva în loc de cannabis

Aflat în vacanţă în Franţa, ieşeanul Petronel T. a cumpărat, de la un dealer local, câteva sute de grame de cannabis. Atât pentru consumul propriu, cât şi pentru a mai face un ban grămadă din vânzarea drogului. A ambalat marfa în trei pachete, pe care le-a introdus într-un colet mai mare, alături de un blender, a sigilat cu bandă adezivă, după care l-a predat unei firme de transport internaţional de persoane şi colete. Prostia lui cea mare că şi-a trecut numele atât la expeditor, cât şi la destinatar, stârnind suspiciunile celor de la DIICOT.

Trebuie de precizat că, în adolescenţă, Petronel fusese trimis în judecată, de mai multe ori, pentru furturi de haine din magazine, deci nu era deloc un necunoscut pentru procurori.

Coletul a ajuns în Iaşi pe 18 iunie a.c., la ora 12.00 procurorii erau deja prezenţi la sediul firmei, aveau mandat judecătoresc, aşa că au deschis coletul suspect. Bănuielile li s-au confirmat pe dată, înăuntru fiind 195,2 grame rezină de cannabis.

Dovedind un nebănuit simţ al umorului, cei de la DIICOT au înlocuit drogurile cu 200 grame de halva, au lăsat blenderul la locul lui, au resigilat coletul, după care s-au aşezat la pândă, aşteptând venirea destinatarului. Petronel s-a prezentat la ghişeu în jurul orei 16.00, s-a legitimat, a ridicat coletul şi e plecat, voios, spre casă.

Din spate, veneau procurorii, care se stăpâneau cu greu să nu izbucnească în râs. Şi-l imaginau deja pe Petronel drogându-se cu halva neinjectabilă. N-au mers mai departe cu farsa, deşi o puteau face, lăsându-l pe tânăr să vândă şi altor narcomani desertul în loc de cannabis. L-au interceptat la intrarea în bloc, l-au reţinut şi i-au deschis dosar penal pentru trafic de droguri de risc. Fostul hoţ de haine a ajuns în arestul preventiv, dosarul a trecut de camera preliminară şi urmează începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN