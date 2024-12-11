Procurorii DNA caută cărbune în birourile Primăriei Iași

În anul 2022, Primăria Municipiului Iași a cumpărat 140.000 de tone de cărbune pentru încălzirea orașului. Cărbunele urma să fie livrat de compania Vitol SA Geneva, la un preț de 481 dolari pe tonă (incluzând transportul până la Iași), preț triplu comparativ cu banii plătiţi pentru cărbune în iarna precedentă (165 dolari pe tonă).

Ieri, miercuri, 11 decembrie, la cererea procurorilor DNA, Primăria a pus la dispoziție toată documentația care a stat la baza transferului cantității de păcură alocată municipiului Iași către Republica Moldova, precum și toată documentația care a stat la baza achiziției de cărbune pentru sezonul rece aferent perioadei 2022 - 2023, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

De fapt, o parte din aceste documente fuseseră deja transmise către DNA în urma corespondenței avute cu această instituție în ultima perioadă. „Am avut o corespondență cu DNA atât pe tema transferului de păcură către Republica Moldova, cât și pe subiectul achiziției de cărbune necesar funcționării CET Iași, documente care au fost transmise atunci când ne-au fost solicitate. Astăzi au cerut să verifice toate documentele, presupunem că este o procedură proprie, și, așa cum e și firesc, le-am dat tot concursul și i-am asigurat pe procurori de toată deschiderea și colaborarea Primăriei. Fiind vorba de contracte cu valoare foarte mare, este normal ca acestea să fie verificate și de către DNA, iar noi le stăm la dispoziție. Consider că toate instituțiile trebuie să își facă datoria și consider firească verificarea tuturor documentelor, astfel încât orice nelămurire să fie clarificată”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Cum și-a procurat Primăria cărbunele

În vederea procurării cărbunelui, Primăria Iași a lansat, în anul 2022, o procedură de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, în conformitate cu prevederile articolului 39 din Legea 99 / 2016 privind achizițiile sectoriale, municipalitatea trimițând invitații către 11 companii. Până la termenul limită – 10 august 2022 – a fost primită doar oferta companiei Vitol SA Geneva.

După verificările tehnice și negocieri, contractul a fost semnat la un preț de API 2 la nivelul lunii septembrie + cheltuielile de transport (naval), descărcare, depozitare și încărcare în vagoane, în valoare de 86,4 dolari americani pe tonă, fără TVA. API 2 este prețul în dolari americani publicat de indicele de preț al cărbunelui Argus McCloskey la rubrica „Indice internațional pentru cărbune: Indici de preț ai cărbunelui: Europa de Nord-Vest (CIF ARA) API2” pentru media întregii luni pentru perioada de livrare respectivă.

Pe 12 august 2022, prețul API 2 era de 344.35 dolari americani / tonă.

Urma ca, în paralel, să se găsească un transportator al cărbunelui către Iași, procedură având o prevedere financiară de 24.57 milioane lei, cu TVA.

Prin urmare, cu tot cu transport (aducerea cărbunelui în portul Constanţa şi de aici la Iaşi), Primăria urma să achite minim 481 dolari pe tona de cărbune. Adică triplul preţului plătit cu o iarnă în urmă!

Iaşul a renunţat la gaz în favoarea Republicii Moldova

La vremea respectivă, toate calculele și estimările municipalității demonstrau că schema de funcționare cu huilă energetică a sistemului centralizat de termoficare era mult mai avantajoasă decât cea de funcționare cu gaze naturale. De fapt, potrivit unei analize prezentate și în ședința Comisiei de Dialog Social Iași, funcționarea cu huilă energetică presupunea cheltuieli totale cu cărbunele de 415 milioane de lei și venituri totale estimate la 499 de milioane de lei, în timp ce funcționarea cu gaze naturale necesita cheltuieli cu combustibilul de 270 de milioane de lei și venituri totale estimate de 121 de milioane de lei.

Diferențele proveneau din vânzarea de energie electrică produsă în urma arderii combustibililor, estimată la 433 de milioane de lei în cazul cărbunelui și la 55 de milioane de lei în cazul gazelor.

Practic, Iaşul nu mai avea, în acel moment, nevoie de gaz metan pentru încălzirea oraşului, primarul Mihai Chirica solicitând Guvernului ca stocurile de gaze naturale care ar fi fost folosite pentru încălzire să fie livrate Republicii Moldova, astfel încât să depășească cu bine iarna. „În același timp, înțeleg deplin responsabilitatea pe care noi, românii, o avem față de frații noștri de peste Prut și înțelegem problemele cu care Republica Moldova se va confrunta iarna viitoare în furnizarea agentului termic. De aceea, în condițiile în care Municipiul Iași a cumpărat deja combustibilul necesar, fac un apel către Guvernul României ca stocurile de gaze naturale care ar fi fost folosite pentru încălzirea orașului nostru să fie livrate Republicii Moldova, astfel încât să depășească cu bine iarna”, spunea edilul-şef, la vremea respectivă.

Carmen DEACONU, Radu MARIN