Producătorii din Moldova îşi dau întâlnire la „Degustarea de cireşe”

Cei care iubesc gustul autentic al fructelor de sezon sunt invitaţi miercuri, 25 iunie, la o ediţie specială a evenimentului „Degustare de cireşe”, organizat de Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. Persoanele interesate sunt aşteptate la sediul USV Iaşi, pentru a descoperi gustul verii direct din livezile Moldovei.

Manifestarea va avea loc începând cu ora 10:00, în curtea interioară din apropierea Clădirii TPPA şi va reuni producători locali, cercetători, studenţi şi consumatori interesaţi de pomicultura românească.

Nu mai puţin de 11 producători din regiunea Moldovei vor aduce cireşe proaspăt culese din propriile livezi, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi aromele şi caracteristicile unor soiuri apreciate atât pe piaţa internă, cât şi în străinătate. Participanţii vor putea degusta şi cumpăra fructele direct de la cultivatori, dar şi afla informaţii despre tehnologiile de producţie, conservarea soiurilor şi provocările din domeniul pomicol.

Printre soiurile care vor putea fi degustate se numără Van, Stella, Kordia, Regina, Marysa, Black Star, Grace Star, Uriaşe de Bistriţa, Boambe de Cotnari şi Pietroase Galbene Donissen, fiecare cu particularităţi de gust, culoare şi textură.

Organizatorii spun că evenimentul are rolul de a promova producătorii locali şi absolvenţii universităţii care au ales să dezvolte afaceri în domeniul agricol, dar şi de a evidenţia diversitatea şi calitatea cireşelor cultivate în livezile Moldovei.

„Degustarea de cireşe” se doreşte a fi şi o oportunitate de dialog între consumatori şi producători, într-un context în care interesul pentru produsele locale şi pentru agricultura sustenabilă este în continuă creştere. Laura RADU