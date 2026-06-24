Profesor ieșean, după proba la Matematică: „Nu va mai ploua cu note de 10”

Proba de Matematică de la Evaluarea Naţională 2026 ar putea schimba semnificativ ierarhiile la admiterea în liceu. Cu subiecte mai dificile decât în anii precedenţi şi mai multe cerinţe de departajare, examenul îi va avantaja pe elevii foarte bine pregătiţi, în timp ce numărul notelor maxime va fi considerabil mai redus, apreciază profesorul de matematică Cătălin Budeanu.

Potrivit acestuia, gradul de dificultate al subiectului a fost mai ridicat comparativ cu sesiunile anterioare, inclusiv la partea de grilă, unde elevii au întâlnit exerciţii mai solicitante decât cele cu care erau obişnuiţi. „Subiectele din acest an a fost de un grad de dificultate mai ridicat comparativ cu subiectele din anii anteriori. Inclusiv la partea de grilă au fost câteva probleme cu un grad de dificultate un pic mai ridicat”, a explicat profesorul.

Acesta consideră că una dintre cele mai dificile cerinţe de la subiectul al II-lea a fost problema 4, care a necesitat cunoştinţe solide privind ariile suprafeţelor şi o bună capacitate de aplicare a conceptelor de geometrie.

La subiectul al III-lea, acolo unde rezolvările trebuie redactate integral, profesorul identifică drept cea mai dificilă cerinţă subpunctul 4B, pe care îl descrie ca fiind o problemă atipică, menită să testeze ingeniozitatea elevilor. De asemenea, şi subpunctele 5B şi 6B au avut un nivel ridicat de dificultate.

Sstructura subiectului îi va avantaja în special pe elevii care au muncit constant la matematică şi pe cei care au aptitudini reale pentru această disciplină. „Cred că subiectul acesta îi va avantaja atât pe copiii care au muncit la matematică foarte mult şi sunt copiii buni, dar şi pe cei care au aptitudini reale pentru partea de matematică”, a precizat profesorul.

Efectele se vor vedea însă şi în distribuţia notelor. Dacă în alţi ani notele maxime erau obţinute de un număr mare de candidaţi, în această sesiune situaţia ar putea fi diferită. „Nu va mai ploua cu note de 10. Notele între 9,20 şi 10 pot fi considerate note foarte, foarte mari la acest subiect”, estimează Cătălin Budeanu.

Mai mult, profesorul consideră că punctajele la matematică vor fi, în medie, mai mici cu aproximativ 50 de sutimi faţă de anii anteriori, iar această diferenţă se va reflecta şi în mediile de admitere la liceu. Laura RADU