Profesorii cer schimbări radicale pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”

Programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, gândite pentru a aduce un suflu proaspăt în educația românească, se află acum în mijlocul unei dezbateri aprinse. Un studiu publicat de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) relevă că peste 900 de profesori și directori de școli din toată țara propun eliminarea sau reformarea radicală a cel puțin unuia dintre aceste programe.

Problemele sunt complexe, dar motivele invocate sunt clare: lipsa banilor pentru a desfășura acțiuni relevante, dificultățile de gestionare a programelor și lipsa de relevanță a activităților față de curriculum. Profesorii atrag atenția asupra faptului că, fără resurse adecvate, aceste inițiative devin povară și nu oportunitate.

„Cheltuielile pentru transport sau bilete la muzeu sunt deseori suportate de părinți, ceea ce duce la excluziunea elevilor din familii defavorizate”, explică un director de școală. Soluțiile propuse includ gratuitatea transportului și a accesului la obiective culturale, dar și o mai bună organizare, care să reducă birocratizarea activităților și să le facă mai atractive pentru elevi.

Un alt aspect esențial scos în evidență de studiu este nevoia de autonomie. Profesorii sugerează că școlile ar trebui să poată decide perioada de desfășurare a acestor programe în funcție de condițiile locale, de exemplu, gradul de solicitare al elevilor, condițiile meteo sau alte evenimente importante, precum simulările ori examenele de aptitudini.

Program de studiu mai riguros

Nu toți profesorii doresc eliminarea completă a acestor inițiative. Aproximativ unul din zece cadre didactice susține că un program de studiu mai riguros, fără fragmentarea excesivă a anului școlar, ar aduce beneficii mai mari pentru achiziția de cunoștințe și pentru pregătirea elevilor. Mulți sugerează comasarea celor două programe sau scurtarea lor, iar alții propun înlocuirea unuia dintre ele cu o vacanță intersemestrială.

Elevii și părinții au, de asemenea, opinii mixte. Mulți elevi consideră aceste programe binevenite, ca o pauză de la rutina zilnică, în timp ce părinții sunt adesea preocupați de costurile implicate. O mamă din Iași spune: „Ne dorim ca aceste experiențe să fie accesibile tuturor copiilor, nu doar celor din familii cu venituri peste medie”.

Ministerul Educației nu a promovat rezultatele acestui studiu, dar ele pun în lumină necesitatea unei regândiri a programelor. „Școala trebuie să inspire elevii și profesorii, nu să le creeze povară birocratică”, concluzionează un profesor. Peste tot, schimbarea pare să fie cuvântul de ordine. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor auzi acest strigăt colectiv pentru o educație mai accesibilă și mai relevantă pentru toți.

Maura ANGHEL