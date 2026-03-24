Programul SAFE, pus la pământ. Autostrada Unirii, blocată la Moțca! UMB, victorie în instanță

* Curtea de Apel București a răsturnat atribuirea tronsonului Moțca – Târgu Frumos către controversata asociere Danlin XXL * cum acest tronson urma să fie finanțat prin mecanismul SAFE al Uniunii Europene, iar contractul trebuie semnat până în luna mai 2026, există posibilitatea ca proiectul să intre în blocaj administrativ și financiar * autoritatea contractantă este obligată să reia procedura de evaluare

Un adevărat cutremur în sectorul construcțiilor strategice zguduie Moldova! Curtea de Apel București a dat decizia finală și irevocabilă care răstoarnă atribuirea tronsonului de autostradă Moțca – Târgu Frumos către controversata asociere Danlin XXL (lider) - Groma Hold Ltd - Intertranscom Impex - Evropeiski Patishta, pentru 4,76 miliarde de lei. Decizia anulează rezultatul licitației prezentat în 30 octombrie 2025 și toate actele subsecvente, obligând autoritatea contractantă să reia procedura de evaluare. Diferența care a făcut posibilă această inversare dramatică? Doar 0,88 puncte!

Acest segment strategic de 27 de kilometri, parte vitală a Autostrăzii Unirii (A8), este propus spre finanțare prin mecanismul SAFE al Uniunii Europene, iar contractul trebuie semnat până în luna mai 2026, pentru ca proiectul să nu intre în blocaj administrativ și financiar.

UMB susține că Danlin XXL nu avea experiența tehnică necesară pentru a realiza tronsonul cu prioritate, mai ales segmentul de 5,5 kilometri care leagă Moțca de nodul turbion din sudul Pașcaniului – un element esențial pentru sincronizarea cu Autostrada Moldovei A7. Experiența anterioară a Danlin XXL se limitează la drumuri județene, ridicând întrebări serioase asupra capacității de a livra un proiect de importanță națională.

Anterior, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a dat câștig de cauză UMB, însă Danlin a întors decizia în instanță, doar pentru ca, ulterior, Curtea de Apel să dea câștig final companiei românești. Această decizie marchează un precedent major în istoria autostrăzilor Moldovei și confirmă importanța respectării criteriilor tehnice și a experienței reale a constructorilor.

Tronsonul Moțca – Târgu Frumos este un veritabil tur de forță inginerească, cu 36 de poduri și pasaje, totalizând 8,5 kilometri, inclusiv un pasaj de 1.100 metri, 4 tuneluri cu lungimea totală de 1,7 km, 3 noduri rutiere strategice: Moțca DN24, Pașcani DJ208 și Târgu Frumos DN28B.

Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări. Constructorul acestui prin tronson al Autostrăzii Moțca - Iași - Ungheni și-a asumat, conform documentației din licitație, să prioritizeze execuția unui segment cu o lungime de 5,5 kilometri pentru a asigura legătura între Moțca, DN 2/secțiunea III a Autostrăzii Unirii-A8, lotul Leghin - Târgu Neamț și Autostrada Moldovei A7, secțiunea Bacău - Pașcani. Acest segment trebuie realizat, cu prioritate, în termen de 12 luni pentru sincronizarea proiectelor.

Această victorie a UMB se înscrie într-un context uriaș de dezvoltare a infrastructurii: pentru Autostrada A8, peste 210 kilometri de drum rapid sunt în derulare, cu o valoare cumulată de 27,6 miliarde de lei (fără TVA). Cea mai mare parte – 151 km – a revenit UMB, în valoare de 21,3 miliarde lei, în timp ce alte loturi au fost adjudecate de Nurol, Ozaltin și Danlin XXL. Tronsonul Joseni – Ditrău adjudecat de Danlin face obiectul unui alt proces, pronunțarea fiind amânată pentru 30 martie.

În județul Iași, tronsoanele Târgu Frumos – Lețcani, Lețcani – Iași și Iași – Vamă sunt încă în faza de evaluare, cu oferte numeroase și valori estimate între 5,4 și 6,5 miliarde lei pe segment. Această competiție acerbă între constructori anunță un adevărat duel al infrastructurii, în care fiecare kilometru de autostradă contează pentru dezvoltarea Moldovei și conectarea acesteia la principalele coridoare europene.

În lumina acestor evenimente, decizia Curții de Apel București nu este doar o victorie juridică a UMB, ci și un semnal de alarmă pentru toate autoritățile și constructorii implicați în marile proiecte de infrastructură: experiența reală și capacitatea tehnică sunt esențiale, iar presiunea timpului și a finanțării europene nu iartă erorile. Daniel BACIU