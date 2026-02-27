Proiect de 120 de milioane de euro scos la licitație la Gura Humorului

După ani de ambuteiaje infernale, coloane kilometrice și nervi întinși la maximum pe DN17, varianta de ocolire a orașului a fost scoasă la licitație, într-un proiect uriaș estimat la aproximativ 120 de milioane de euro, considerat una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din nordul țării.

Nu este doar o simplă centură. Este piesa lipsă dintr-un puzzle strategic care leagă viitoarea Autostradă a Nordului de rețeaua rutieră existentă și care poate schimba radical modul în care circulă mărfurile, turiștii și economia întregii regiuni.

Orașul sufocat de trafic, la un pas de eliberare

Ani la rând, Gura Humorului a fost un punct critic pe harta României: camioane grele, autocare turistice și trafic local amestecate într-un haos zilnic. DN17 și DN2E au devenit simbolul blocajelor permanente, mai ales în sezonul turistic, când Bucovina era practic paralizată.

Noua variantă ocolitoare, cu o lungime de peste 10 kilometri, promite să scoată traficul de tranzit din centrul orașului și să transforme radical mobilitatea regională. Practic, ceea ce astăzi înseamnă ore pierdute în coloană ar putea deveni, în viitor, un traseu fluent de mare viteză.

Planurile tehnice arată dimensiunea reală a investiției: poduri, viaducte, noduri rutiere complexe și intersecții denivelate vor apărea pe traseul ce traversează teritoriile Gura Humorului, Frasin și Păltinoasa. Nu mai puțin de 8 poduri și viaducte, alături de 13 podețe și două noduri rutiere majore, vor redesena complet infrastructura zonei.

Construcția va fi realizată etapizat: mai întâi la profil de drum național modern, urmând ca ulterior să fie extinsă la standard de drum de mare viteză, pregătit pentru integrarea directă în coridorul Baia Mare – Suceava.

Miza reală: Autostrada Nordului

Dincolo de asfalt și utilaje, proiectul are o miză mult mai mare. Centura Gura Humorului este văzută ca o verigă esențială în dezvoltarea coridorului strategic nordic, o alternativă vitală pentru conectarea Moldovei cu vestul țării și cu rețelele europene.

Specialiștii spun că această investiție poate declanșa un efect domino: investiții private, dezvoltare turistică accelerată și creșterea valorii economice a întregii regiuni.

Constructorii care vor să intre în cursă trebuie să demonstreze experiență solidă — lucrări similare de aproape 600 milioane lei executate în ultimii ani. Alegerea câștigătorului nu se va face doar pe preț, ci mai ales pe componenta tehnică, experiența echipei și garanțiile oferite, semn că autoritățile încearcă să evite scenariile întârzierilor cronice.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 30 martie 2026, iar dacă procedura decurge fără contestații majore, șantierul ar putea deveni realitate mai repede decât se așteaptă scepticii. Daniel BACIU