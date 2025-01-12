Proiectil nexplodat găsit într-o pădure din județul Botoșani

Un proiectil neexplodat din timpul conflictelor armate a fost descoperit duminică după-amiază într-o pădure din județul Botoșani

Un element de muniție rămas neexplodat din timpul conflictelor armate, a fost descoperit, duminică după-amiază, într-o pădure din localitatea Horlăceni, de un bărbat pasionat de detecția metalelor, a anunțat ISU Botoșani. Bărbatul a chemat în sprijin pirotehnicienii de la ISU.

Specialiștii au stabilit că este vorba de un proiectil perforant trasor, cal. 50 mm, în perfectă stare de funcționare și care putea exploda la orice atingere mecanică.

Elementul de muniție a fost ridicat și transportat în poligonul militar de la Copălău, în vederea distrugerii la o dată ulterioară.