Proiectul „Sf. Maria” s-a majorat cu 26,6 milioane lei în șapte ani

Unul dintre cele mai importante proiecte medicale pentru copiii Moldovei a devenit și unul dintre cele mai costisitoare. Extinderea și dotarea Unității Funcționale Regionale de Urgență din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a pornit în 2018 cu o valoare de 12,1 milioane de lei. Astăzi, factura totală a ajuns la aproape 38,7 milioane de lei. Creșterea este uriașă: peste 26 de milioane de lei în plus față de estimarea inițială.

Proiectul a fost depus în aprilie 2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, cu o valoare totală de 12,17 milioane lei.

După doar doi ani, în 2020, valoarea devizului general a fost majorată la 22,08 milioane lei, pe fondul creșterii prețurilor la materiale și al modificărilor legislative. Diferența de aproape 10 milioane de lei a fost trecută la cheltuieli neeligibile, suportate din bugetul Consiliului Județean Iași.

În 2021, la faza Proiect Tehnic (PTh), investiția a urcat la 34,67 milioane lei. Doi ani mai târziu, în 2023, au urmat noi suplimentări pentru echipamente medicale și dotări, iar în decembrie 2023 proiectul a ajuns la 38,68 milioane lei – valoare la care a rămas și după ultimele ajustări din 2024. Practic, costul s-a triplat față de suma inițială aprobată.

Cheltuielile neeligibile, în creștere. Termenul, prelungit

Partea eligibilă, finanțată din fonduri europene și buget de stat, a rămas relativ constantă – aproximativ 6,83 milioane lei.

În schimb, cheltuielile neeligibile – suportate din bugetul județului – au explodat, depășind 29,6 milioane lei.

Pentru Etapa a II-a, finanțată prin Programul Sănătate 2021–2027, valoarea totală este de 16,23 milioane lei, din care doar 171.453 lei reprezintă valoare eligibilă. Restul este acoperit din surse proprii.

Inițial, proiectul trebuia finalizat în 31 de luni. Apoi a fost extins la 73 de luni.

Etapa a II-a trebuia încheiată până la 31 decembrie 2024. Termenul a fost prelungit până la 5 decembrie 2025, iar ulterior până la 5 martie 2026.

Motivul? Procedura de achiziție pentru echipamentele medicale și dotări a fost anulată și reluată de mai multe ori în 2025.

Dotări suplimentare: de la pături ati la spațiu de joacă

În urma reevaluării nevoilor reale, lista de dotări a fost suplimentată cu paturi de terapie intensivă, mobilier medical (dulapuri pentru medicație), mobilier administrativ (birouri, vestiare, bănci pentru aparținători), tehnică de calcul (calculatoare, imprimante), mașină de spălat pardoseli, dotări pentru spațiu de joacă destinat copiilor (TV, mochetă, jucării).

Valoarea suplimentară pentru aceste dotări este de 874.267 lei plus TVA.

Până în prezent, din valoarea aprobată de aproape 38,7 milioane lei, au fost efectuate plăți de aproximativ 37,23 milioane lei.

Pentru finalizarea proiectului și achitarea contractelor rămase, Consiliul Județean Iași a solicitat includerea în programul de investiții a sumei de 1,15 milioane lei (credite bugetare și de angajament), urmând ca aceste fonduri să fie prevăzute în bugetul pe 2026 și estimările pentru 2027–2029.

Spitalul „Sf. Maria” asigură asistență pediatrică de înaltă specialitate nu doar pentru Iași, ci pentru întreaga regiune a Moldovei.

Unitatea de Primiri Urgențe este una dintre cele mai solicitate structuri medicale din zonă, iar extinderea și modernizarea ei sunt esențiale pentru creșterea capacității, a confortului și a calității actului medical.

Cert este că investiția a devenit una dintre cele mai mari și mai complexe din sistemul medical ieșean, iar finalizarea ei, după ani de majorări și prelungiri, este așteptată cu o presiune uriașă din partea comunității.

Carmen DEACONU