Promovarea operei Luceafărului și a culturii române la nivel internațional, un nou parteneriat între Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” și Ministerul Afacerilor Externe



Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” - Memorialul Ipoteşti, un pilon al culturii române aflat sub coordonarea Consiliului Judeţean Botoşani, își extinde acțiunile de promovare internațională a operei eminesciene printr-un nou parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Acest acord va facilita derularea unor proiecte culturale de amploare, atât în România, cât și peste hotare, sprijinite de misiunile diplomatice și consulare ale României.

Conform unui comunicat de presă emis de Consiliul Județean Botoșani, Ministerul Afacerilor Externe va susține inițiativele derulate de Memorialul Ipotești prin implicarea reprezentanților diplomației române. Scopul principal este promovarea activităților de cercetare și documentare legate de viața și opera lui Mihai Eminescu, cu accent pe relaționarea cu diaspora română. Astfel, proiectele viitoare vor contribui la consolidarea unui fond de expertiză cultural-științifică, valorificând patrimoniul cultural național.

Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani, a subliniat importanța acestui parteneriat, menționând că „accentul pe activitățile culturale și implicarea echipei de la Memorialul Ipotești, condusă de managerul Ala Sainenco, au transformat județul Botoșani într-un pivot al colaborării culturale cu diaspora românească”. Prima acțiune majoră din cadrul acestui acord va fi organizată cu ocazia Zilei Eminescu - Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie, o celebrare esențială în peisajul cultural românesc.

De asemenea, Memorialul Ipotești este membru al „Platformei dedicate cooperărilor diasporei academice și de excelență cu mediile instituționale și profesionale din România”. Această platformă, dezvoltată de Ambasada României la Berlin împreună cu membri ai diasporei academice și instituții precum Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord, promovează colaborarea între diaspora românească și instituțiile din România. Acordul recent vine în continuarea acestei colaborări, având ca obiectiv promovarea valorilor culturale și științifice românești pe scena internațională.

Memorialul Ipotești devine astfel un catalizator al culturii românești, îmbinând cercetarea eminesciană cu valorificarea relațiilor culturale și academice internaționale, o inițiativă care va aduce un plus de vizibilitate și recunoaștere operei poetului național.

Nicolae DRUMEA