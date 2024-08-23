Proprietarii de terenuri, somați de autorități să distrugă ambrozia

Potrivit legii, locuitorii au obligația de a elimina de pe terenurile pe care le dețin ambrozia, buruiana care înflorește în această perioadă și care prin polenul care este împrăștiat de vânt sau inesecte produce alergii puternice persoanelor cu probleme de sănătate.

„Având în vedere faptul că în această perioadă înflorește buruiana ambrozia, plantă cu puternic efect alergic, vă rugăm să ne susțineți în demersul de eliminare a acesteia verificând spațiile deținute și aplicând măsurile necesare acolo unde este cazul. În vederea evitării sancționării, dar și din respect față de persoanele care au probleme de sănătate din cauza ambroziei vă rugăm să îngrijiți terenurile deținute și să nu lăsați această plantă să se înmulțească”, se arată într-un mesaj adresat locuitorilor comunei Lețcani de către Primăria locală.

În document se reamintește că începând din luna mai, compartimentul de protecția mediului din cadrul Primăriei a identificat mai multe terenuri afectate de ambrozie pe raza comunei, în urma cărora au fost emise informări și somații, iar persoanele private în cauză au curățat spațiile respective. „În ciuda acestui lucru continuăm să ne confruntăm cu multe spații pe care încă crește această plantă, polenul produs de buruiană provocând probleme de sănătate pentru un număr tot mai mare de oameni, putându-se ajunge până la manifestări similare celor din șocul anafilactic”, adaugă autoritățile.

Potrivit reprezentanților Primăriei, obligația de eliminare a ambroziei este reglementată de Legea nr. 62/2018 cu modificările și completările ulterioare, iar nerespectarea prevederilor acesteia se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele juridice. În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozie pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani, susțin specialiștii, Există însă și cazuri când vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozie. Edi MACRI