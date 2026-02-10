Protest în faţa Curţii de Apel din Iaşi

* membrii mişcării civice RESET cer Curţii Constituţionale să pună capăt amânărilor repetate privind legea pensiilor, după patru termene amânate din luna decembrie

Amânările repetate ale deciziei CCR în privinţa legii pensiilor au determinat membrii mişcării civice RESET să protesteze în faţa Curţii de Apel Iaşi, avertizând asupra pierderii de fonduri şi a accentuării neîncrederii cetăţenilor în instituţiile statului.

Protestatarii cer judecătorilor CCR să nu mai amâne pronunţarea unei hotărâri, avertizând că lipsa unei decizii clare afectează atât încrederea cetăţenilor în instituţiile statului, cât şi accesul României la fonduri importante.

Daniela Mitrofan, reprezentantă a RESET, a declarat că actuala situaţie este inacceptabilă, în condiţiile în care din luna decembrie şi până în prezent decizia a fost amânată de patru ori. „Din decembrie şi până acum este a patra amânare. Deja este foarte mult. Vedem că nu-şi asumă responsabilitatea. În trecut această lege a pensiilor a fost declarată neconstituţională, iar acum se găsesc tot felul de tertipuri: plecări din şedinţe, lipsă de cvorum, mesaje procedurale care nu sunt respectate. Practic, România stă în decizia Curţii Constituţionale”, a afirmat Daniela Mitrofan.

Ea a subliniat că cetăţenii au nevoie de stabilitate şi predictibilitate legislativă, iar o hotărâre a Curţii Constituţionale ar putea reduce ruptura tot mai vizibilă dintre societate şi instituţiile statului. „Considerăm că este important ca judecătorii să înţeleagă că cetăţenii au nevoie de predictibilitate, iar o instituţie a statului precum CCR poate să decidă şi, prin acest lucru, să nu se mai creeze acest decalaj între cetăţeni şi instituţii. În ultimii ani au fost create falii profunde care cu greu pot fi reparate. Mâine este o zi în care CCR mai poate repara o astfel de falie”, a adăugat aceasta.

Protestatarii au transmis că scopul manifestaţiei nu este conflictul, ci tragerea unui semnal de alarmă privind consecinţele amânărilor repetate. „Suntem aici pentru a transmite mesajul de a nu mai căuta alte motive de a amâna această decizie importantă, pentru că se pierd fonduri, iar încrederea cetăţenilor va scădea şi mai mult, pe fondul evenimentelor din ultimii ani”, a mai declarat Daniela Mitrofan. Laura RADU