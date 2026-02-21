Proteste ale fanilor Politehnicii, un puști care s-a sufocat pe teren, mocirlă în loc de gazon, Șfaițer la vestiare, „victima” Ailenei, cinci puncte până la play-off

Politehnica Iași a trecut astăzi, cu 2-0 (1-0), de Olimpia Satu Mare, în primul meci oficial al anului. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de duelul din etapa a XVIII-a a Ligii a II-a de fotbal la care au asistat 550 de spectatori.

Înainte de meci, președintele Consiliului Director al Politehnicii, Cornel Șfaițer, a fost la vestiarul gazdelor, pentru a-i încuraja pe jucători. Omul de afaceri botoșănean contribuise, alături de alte societăți ieșene, la plata salariilor fotbaliștilor ieșeni pe luna decembrie 2025, salarii care au fost achitate vineri. Acum, Poli mai are o retribuție restantă, cea pe luna ianuarie, care trebuia achitată luni.

Așa cum era de așteptat, terenul, distrus duminica trecută după meciul de rugby dintre România și Belgia, a arătat foarte rău. Pe mari porțiuni, în special la mijlocul terenului și aproape de cele două careuri, era, practic, noroi, lucru care a stârnit nemulțumiri în ambele tabere. Pe parcursul trecerii timpului, problemele s-au acutizat, existând astfel dese momente în care fotbalul s-a transformat în lupte în noroi.

Foarte vocali pe parcursul meciului, fanii Politehnicii din Peluza Nord au afișat mai multe bannere prin care au protestat la adresa crizei financiare prin care trece clubul și a promisiunilor neonorate de construire a unui stadion nou.

Reevenit la Poli după împrumutul la Ceahlăul Piatra Neamț de vara trecută, Ionuț Ailenei nu a fost nici rezervă. Iașul nu-l poate înregimenta, având transferurile blocate din cauza problemelor financiare. Rezerve neutilizate la Poli au fost portarul Cuciureanu, R. Olaru, V. Lăcătușu, Hrib, D. Ciobanu.

Marcos Sacară a debutat la Poli, fiind introdus în minutul 89. La final, juniorul a declarat: „Vreau să mulțumesc domnului antrenor că a avut încredere în mine. Sunt foarte fericit, mai ales că a câștigat echipa. Dacă aveam de ales între a nu-mi face debutul și a pierde echipa, alegeam să nu-mi fac debutul. Sunt foarte fericit, am avut emoții. Antrenorul care m-a format, Andrei Marian, mi-a zis aseară să joc simplu. A fost toată familia la meci, tata, mama, sora. Este un început, sper să mă duc mai sus. Acum trebuie să muncesc de trei ori mai mult, așa cum a zis Mister Selymes. Degeaba am talent dacă nu munesc. Trebuie să demonstrez că pot. Când am văzut galeria, mi s-a făcut pielea de găină. La final, când am fost la galerie, îmi venea să plâng. Eu iubesc fotbalul, sper să nu mă accidentez, totul depinde de mine. Când am intrat, am făcut un sprint, m-am sufocat, mai ales că eu nu am calități pentru terenul care a fost azi. Parcă aveam un măr cu care m-am înecat”.

În ciuda victoriei, Poli va rămâne pe locul X al clasamentului la finalul rundei, ieșenii fiind acum la cinci puncte de ultima poziție care duce în play-off, a VI-a.