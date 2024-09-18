Proxenetul nu poate fi inculpat, deoarece nu are 14 ani!

* clientul, în schimb, e judecat pentru viol

Abia ieşit din majorat, Petre A. a continuat să locuiască în Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban”, dar, din 18 iulie a.c. este cazat în arestul preventiv, fiind inculpat pentru viol asupra unui minor. S-au mai întâmplat şi se vor mai întâmpla asemenea fapte, însă cazul lui Petre e unul deosebit. A apelat la serviciile unui proxenet amator, un puşti din acelaşi centru de servicii sociale, proxenetul neavând nici năcar vârstă de buletin.

Petre pusese ochii pe o fată tot de la „Ion Holban”, nu ştia cum s-o abordeze şi l-a rugat pe C.T. să-l ajute, acesta din urmă cunoscându-se bine cu fata. Astel, pe 5 iulie a.c., în jurul orei 12.00, puştiul i-a spus lui Petre să se închidă singur într-o cameră şi să aştepte, că-i va aduce ce are nevoie. Lucru care s-a şi întâmplat destul de repede. C.T. a convins-o pe minoră să-l însoţească în camera unde se afla Petre, au ajuns acolo, tânărul doritor de sex n-a mai avut răbdare, a tăbărât pe fată, i-a rupt hainele de pe ea, inclusiv lenjeria intimă, a ţinut-o strâns de mâini şi a trecut la treabă. Tot tacâmul. Normal, oral şi anal.

Scăpată apoi din mâinile celor doi, victima a reclamat agresiunea la conducerea centrului, a fost sesizată poliţia, s-a început ancheta, a fost deschis dosarul penal şi, alaltăieri, judecătorul de cameră preliminară a dat undă verde începerii procesului. Inculpat, doar Petre. C.T. nu răspunde penal, fiindcă n-a împlinit 14 ani. Claudiu CONSTANTIN