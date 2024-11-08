PSD Iași: Deplasările de aproape 40.000 euro ale liderului PNL Iaşi – pe banii românilor, fără rezultate

PSD Iaşi îi cere explicaţii liderului filialei ieşene a liberalilor Alexandru Muraru privind rezultatele pentru România în cazul celor 15 vizite externe pe care le-a întreprins în perioada martie 2022 – februarie 2024, şase dintre acestea fiind efectuate în Statele Unite ale Americii, scrie news.ro.

Social-democraţii afirmă, citând informaţii apărute vineri pe reporteris.ro, că vizitele lui Muraru în America au fost la fratele său, Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii şi că acestea ar fi costat în total 30.000 de euro.

”Din martie 2022 şi până în februarie 2024, Alexandru Muraru, protectorul penalilor din PNL Iaşi, a fost în delegaţii în străinătate ca deputat. În cele 15 vizite externe, statul român a cheltuit cu Muraru aproape 40.000 de euro. Sfidător este că şase dintre vizite, totalizând 82 de zile, au fost în SUA la fratele său, Andrei, ambasadorul României la Washington. Cele şase vizite în SUA ale lui Alexandru Muraru i-au costat pe români 30.000 euro”, precizează PSD Iaşi, într-un comunicat de presă.

Social-democraţii îi reproşează lui Muraru că ”nu a prezentat niciodată ce a făcut pentru România în aceste delegaţii externe”. În doi ani, pe lângă SUA, deputatul Muraru a mai fost în Grecia, Israel, Ucraina, Austria, Cehia, Polonia, Spania, Republica Moldova şi Belgia, peste tot pe banii românilor. Apetenţa pentru lux e o trăsătură de familie: acum doi ani, fratele geamăn al acestuia, Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, şi-a mutat reşedinţa într-o clădire de lux din Washington”, adaugă reprezentanţii PSD Iaşi.

Potrivit liderului PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, de numele şefului local PNL ”nu se leagă nici măcar un proiect care să aducă un plus Iaşiului”. ”Acest personaj s-a lăfăit an de an pe banii ieşenilor şi acum le cere votul pentru a-i proteja în continuare pe cei doi penali PNL-işti (Mihai Chirica şi Costel Alexe - n.r.). Mai mult, este iniţiatorul parteneriatului toxic PNL-AUR la Consiliul Judeţean Iaşi pentru a-i garanta liniştea lui Costel Alexe, cel care este acuzat de instituţiile statului de luare de mită şi abuz în serviciu”, a mai spus preşedintele PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.