Psihologii ieșeni recomandă părinților evitarea cadourilor care implică tehnologia

În ultimii ani, tenologia a început să câștige tot mai mult teren în fața jucăriilor clasice. Astfel, de la vârste tot mai fragede, copiii au acces la telefoane, tablete sau tot felul de altfel de gadgeturi, care mai de care mai performante, care îi țin ore în șir în fața ecranelor luminoase. Acest lucru, susțin psihologii ieșeni, este extrem de dăunător din mai multe puncte de vedere.

În aceste condiții, specialiștii vin cu mai multe sfaturi pentru părinți, mai ales în perioada Crăciunului, și îi îndeamnă pe aceștia să își îndrepte atenția spre cadouri clasice, spre jucării sau jocuri care implică mai mult socializarea și mai puțin tehnologia. „Copiii sunt înconjurați de tehnologie în fiecare zi. Cu toții trăim această epocă, acest fenomen. De multe ori, chiar și noi, adulții, nu știm când să ne oprim din stat pe telefon, pe laptop sau la televizor. În cazul celor mici, problema este mult mai mare. Fiind vorba despre viitori adulți, procesul de dezvoltare armonioasă are de suferit. Putem vorbi despre sănătatea ochilor, dar nu trebuie să neglijăm alți factori, precum sănătatea emoțională a copiilor. Un copil care pierde foarte mult timp pe telefon, tabletă, laptop sau tot felul de console, nu se va dezvolta cum trebuie din punct de vedere social. Nu va putea comunica așa cum trebuie, va avea probleme de adaptare în anumite grupuri, colectivității și de adaptare la anumite situații”, precizeaz Andreea Coman, psiholog ieșean.

Care sunt cele mai potrivite cadouri de Crăciun?

Listele de dorințe întocmite de cei mici pentru Moș Crăciun sunt, de cele mai multe ori, extrem de stufoase dar și greu de îndeplinit pentru părinți. Mulți dintre ei doresc să găsească sub brad telefoane de ultimă generație sau tot felul de daruri care au strânsă legătură cu tehnologia.

Chiar dacă părinții încearcă, pe cât posibil, să satisfacă aceste dorințe, psihologii trag un semnal de alarmă și îi îndeamnă să își îndrepte atenția spre alte cadouri. „Este normal ca un copil să își dorească tot felul de gadgeturi, pe care de multe ori le vede la alte persoane, pe internet sau la televizor. Asta nu înseamnă că părinții sunt obligați să le cumpere. Pe lângă faptul că aceste daruri reprezintă de multe ori un efort financiar important, ele nu sunt nici măcar utile. Îi sfătuiesc pe părinți să își îndrepte atenția spre cadouri clasice, care nu implică tehnologia. Există jocuri de societate pentru toate vârstele. Jocuri care pun imaginația copilului la contribuție, jocuri care pot fi practicate de întreaga familie. Ele reprezintă și un element care poate uni familia în preajma sărbătorilor. Totodată, dacă nu vrem jocuri sau alte jucării educative, putem apela la cadouri care îi îndrumă pe copii spre o activitate fizică, spre un sport. Trebuie să căutăm în permanență ca acest cadou să fie unul util, constructiv, dar care să aducă și plăcere pentru copil”, a mai spus psihologul ieșean. Cristian ANDREI