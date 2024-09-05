Rafila despre cei 200 de lilieci de la Spitalului Sf. Spiridon: Înseamnă că locuiau acolo

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, reacționează cu uimire la capturarea a 200 de lilieci în Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași: „înseamnă că locuiau acolo”.

Întrebat, miercuri, după ședința de Guvern, despre situașia de la Iași. ministrul a spus că nu a discutat despre incident, dar se va interea.

„Mi se pare și mie ..... Adică unul poate să intre din greșeală, dar 200... înseamnă că locuiau acolo”, a afirmat Rafila.

Pompierii din Iași au fost solicitați să intervină la secția de Cardiologie a Spitalului Sfântul Spiridon din oraș pentru capturarea unor lilieci de pe casa scării. 200 de lilieci au fost prinși și predați unui biolog.

Potrivit ISU Iași, marți, în urma unui apel de la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Spiridon”, pompierii s-au deplasat la Secția de Cardiologie a spitalului, unde au găsit pe casa scării foarte mulți lilieci. Pompierii au chemat la fața locului un biolog.

„Echipajul de intervenție a trecut la prinderea liliecilor, aproximativ 200 de mamifere. Mamiferele au fost predate specialistului, urmând să fie eliberate în mediul lor natural”, a transmis ISU Iași.