Rareș Bogdan, despre declarațiile lui Gigi Becali: 'Cred că se vorbește puțin cam mult / Timpul nu are în momentul acesta răbdare cu România'

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat, vineri că România trece prin niște transformări uluitoare și nu își permite să piardă bani din PNRR și nici să fragilizeze granița estică a UE și a NATO.

Întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali, Rareș Bogdan a afirmat: „Cred că se vorbește puțin cam mult, totuși (…), adică sunt foarte multe lucruri de substanță, legat de programul candidaților, și nimeni nu intră în substanța programului, a proiectelor candidaților, fie că e vorba de domnul Ciucă, de domnul Ciolacu, de doamna Lasconi, de domnul Orban sau ceilalți candidați, și discutăm doar despre declarațiile făcute sau despre așa-zisele dezvăluiri”.

„Sincer, mie mi se pare că ar trebui cumva să apăsăm mai mult, să ne aplecăm mai mult, să analizăm mai mult proiectele pe care candidații și partidele le propun pentru Cotroceni, pentru România următorilor cinci ani, pentru că timpul fuge foarte repede, iar timpul nu are în momentul acesta răbdare cu România”, a continuat liberalul.

„România trece prin niște transformări uluitoare. Noi ne putem permite să pierdem nici bani din PNRR, nici să rămânem cu fondurile blocate, nu ne permitem să fragilizăm în niciun caz această graniță unde suntem ostași străjeri pentru întreaga Europă și pentru NATO. Eu mă aștept ca totuși în câteva zile să putem să analizăm în profunzime proiectul de țară al fiecărui candidat, proiectele fiecărui candidat, parcusul fiecărui candidat și, de asemenea, proiectele partidelor politice care îi susțin pe candidați”, a mai declarat prim-vicepreședintele PNL.