Război cu 'balaurul' în PNL: Ioan Bălan cere demisia lui Gheorghe Flutur / 'Este decizia lui cât din ceea ce cunosc eu o să apară public'

Prim-vicepreşedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, susţine că liderul filialei sucevene a PNL, senatorul Gheorghe Flutur, ar trebui să plece de la conducerea organizaţiei pentru că a devenit ”toxic” şi că este nevoie de o schimbare

Bălan spune că liberalii au creat un 'balaur' de care nu mai pot să scape și dacă Flutur nu va demisiona, atunci va începe să facă publice lucruri pe care le cunoaște despre liderul PNL Suceava.

„Rolul său în fruntea acestui partid a devenit toxic. Prin prisma faptului că sunt principalul depozitar al cunoştinţelor parcursului politico-administrativ al lui Gheorghe Flutur, şi din această postură cred că am forţa necesară de a-l face să lase PNL să meargă pe drumul lui mai departe”, a afirmat Balan, a declarat Ioan Balan, luni, într-o intervenţie la postul de radio Top Suceava.

El a arătat că PNL Suceava a pierdut trei rânduri de alegeri cu scoruri din ce în ce mai mici, motiv pentru care se impune o schimbare.

„Datorită dorinţei sale de a se menţine în fruntea PNL, fără să-i pese de consecinţe, a făcut o campanie electorală bazată doar pe persoana sa. A dus la o saturaţie în rândul alegătorului, promovându-se doar pe sine, de unul singur, îndemnând activul de partid să facă campanie special pentru lista de la Senat, spunând că la deputaţi este treaba lor”, a precizat Balan.

Stop joc!

Deputatul Ioan Balan a adăugat că are obligaţia să spună ”stop joc” şi să ducă această luptă în structurile interne de partid.

”Primarii erau obligaţi să-l cheme pe Flutur la inaugurări şi să facă cunoscut faptul că doar cu Flutur şi numai cu el s-a putut realiza acel obiectiv. Primarilor şi parlamentarilor liberali le era interzis să meargă la ministere fără ştirea lui Gheorghe Flutur. De mult timp domnul Flutur a avut o poziţie de guru. Din păcate, în mare parte am ştiut, am tăcut şi am acceptat. Şi din acest motiv mă simt la fel de vinovat ca şi el. Şi de ce am făcut lucrul acesta? Din pragmatism politic, pentru că o bună bucată de timp lucrul acesta ne-a profitat politic, am câştigat, dar toată această poziţionare ne-a dus la crearea unui monstru, cu ghilimelele de rigoare, politic, a unui balaur politic”, a mai afirmat Ioan Balan.

Posibile dezvăluiri

El a precizat că nu vrea să preia şefia PNL Suceava şi că a discutat deja cu membrii partidului pentru ca o personalitate din interiorul PNL să preia conducerea organizaţiei judeţene.

”Omul acesta (Flutur – n.r.) nu va înţelege să meargă acasă decât dacă va fi dezgolit, dezbrăcat public de ceea ce este el cu adevărat. Şi credeţi-mă, Ioan Balan este cel care îl cunoaşte până în rărunchi, cum se spune la noi. Ca acceleraţia la maşină, o voi face uşor, uşor, uşor. Este decizia lui cât din ceea ce cunosc eu să apară public”, a avertizat Ioan Balan.

Material de Ionel Dancu stiripesurse.ro