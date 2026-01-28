Război pe factura la apă! Primăria Iași atacă scumpirile-record impuse de ApaVital

Ieșenii plătesc cea mai scumpă apă din România, iar nervii au ajuns la limită. Facturi tot mai mari, explicații tot mai puține și un mecanism de majorare automată care pare scos din orice control democratic. În fața acestui val de scumpiri fără precedent, Primăria Municipiului Iași spune „STOP” și declanșează ofensiva juridică.

După luni întregi de apeluri publice ignorate și plângeri venite din toate cartierele orașului, municipalitatea a trecut la măsuri concrete, contestând oficial modul în care au fost stabilite tarifele la apă și canalizare pentru anul 2026.

Deși Municipiul Iași este cel mai mare consumator de apă din județ, cu cei mai mulți locuitori și, implicit, cei mai mulți clienți, nu are puterea reală de a decide prețul apei. Sistemul este controlat de SC ApaVital SA, companie aflată în subordinea Consiliului Județean Iași, prin intermediul ARSACIS – o asociație cu aproape 120 de membri, în care votul Iașului se diluează.

Cu alte cuvinte, plătim cel mai mult, dar decidem cel mai puțin.

Mesajul Primăriei este clar: Iașul nu a dat mandat pentru scumpiri „în alb”

Pe 5 ianuarie 2026, Primăria Iași a depus o plângere prealabilă împotriva ARSACIS, solicitând revizuirea Hotărârii nr. 43/2024, actul care stă la baza noilor scumpiri.

Municipalitatea contestă frontal mecanismul de ajustare automată a tarifelor, care permite creșteri succesive fără aprobarea anuală a Consiliilor Locale, lipsa votului democratic, în condițiile în care legea obligă la consultarea și aprobarea autorităților locale, încălcarea autonomiei locale, un principiu fundamental garantat de legislația națională.

Atacul municipalității nu se oprește aici. În documentele oficiale, Primăria arată că strategia de tarifare a fost aprobată cu mult peste termenul legal de 60 de zile, prevăzut de Legea 241/2006.

Mai grav, spun reprezentanții Primăriei, nu există studii de fundamentare făcute publice, nu a fost prezentată metodologia de calcul a tarifelor, nu a fost realizată analiza de suportabilitate pentru populație, deși este obligatorie înaintea oricărei majorări.

Cu alte cuvinte, ieșenii plătesc mai mult fără să li se spună clar de ce.

Un alt punct exploziv: modificarea contractului de delegare dintre autorități și ApaVital ar fi fost făcută fără aprobarea Consiliului Local Iași, deși legea prevede explicit această obligație.

Pentru municipalitate, acest lucru echivalează cu o ocolire deliberată a deciziei locale, într-un domeniu extrem de sensibil: utilitățile publice.

Ultimatum: instanța decide

Primăria Iași cere official eliminarea mecanismului de ajustare automată, aprobarea fiecărei creșteri tarifare de către Consiliile Locale, revizuirea Hotărârii nr. 43/2024, anularea Deciziei ApaVital nr. 322/2025, care prevede noile tarife de la 1 ianuarie 2026.

Dacă solicitările nu vor fi soluționate în termenul legal, municipalitatea anunță că va merge în instanță, la Contencios Administrativ, pentru suspendarea și anularea actelor considerate nelegale.

În spatele limbajului juridic se află o realitate dură: facturi tot mai mari pentru zeci de mii de familii, într-un context economic deja tensionat.

Primăria spune că lupta este una pentru protejarea comunității, iar ieșenii așteaptă un deznodământ care să le aducă nu doar explicații, ci și facturi mai mici. Daniel BACIU