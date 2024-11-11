Războiul de 20 de ani între două comune ieșene vecine. Totul a pornit de la un proces verbal de predare-primire

Comunele Ciohorăni și Miroslovești nu reușesc să cadă de acord asupra limitei administative dintre ele. Miza disputei este reprezentată de o suprafață de 8 ha de pășune, pe care și-o revendică ambele localități. De cinci ani, negocierile s-au mutat în fața judecătorilor.

Comuna Ciohorăni s-a constituit în 2004, prin desprinderea satului omonim din comuna Miroslovești. Operațiunile de predare-preluare a patrimoniului urmau să se facă în baza unui protocol semnat de cei doi primari. Mesele, scaunele și școlile au putut fi împărțite cu ușurință. Nu însă și pământul. Limitele drumurilor, identificatorii cadastrali și suprafețele au fost menționate doar aproximativ. În august 2010, Prefectura a înființat o comisie de identificare și recunoaștere a limitelor celor două unități administrative, aceasta urmând să stabilească granița dintre comune. Hotarul propus de Oficiul de Cadastru a fost acceptat de Ciohorăni, dar respins de Miroslovești, care a cerut ca pășunea comunală să îi revină. O nouă comisie, de mediere, înființată tot de Prefectură, nu a reușit să aducă la un numitor comun cele două părți.

Bătălia dintre Ciohorăni și Miroslovești s-a mutat în instanță. Acțiunea Ciohorăniului, demarată în 2015 în fața Tribunalului, a fost respinsă definitiv de Curtea de Apel doi ani mai târziu, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Decizia judecătorilor nu rezolva însă problema de fond, cea a împărțirii pășunii comunale. În cele din urmă, Prefectura a preluat iar inițiativa, chemând ambele comune în judecată, în calitate de pârâte.

În lipsa unui acord între cele două părți, magistrații Tribunalului au dispus efectuarea unei expertize tehnice, plecând de la prevederile protocolului de predare-primire din 2005. Expertiza a analizat situația pășunii comunale, principalul punct de divergență. Din întreaga pășune, 6,94 ha fuseseră predate în 2005 de Miroslovești către Ciohorăni. Alte 8 ha, aflate în inventarul domeniului public al comunei Ciohorăni, se aflau pe amplasamentul comunei Miroslovești. Expertul a propus ca acestea să intre în componența comunei Miroslovești. Propunerea a fost agreată de magistrații Tribunalului, care au dispus ca cele 8 ha de pășune să revină Mirosloveștiului. Hotărârea nu este însă definitivă. Propunerea expertului a fost aceeași cu cea făcută de comuna Miroslovești. Ca urmare, sentința a fost contestată de comuna Ciohorăni, iar dosarul va fi renalizat de Curtea de Apel.