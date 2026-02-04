Răzvrătire fiscală la Flămânzi: urmașii răsculaților din 1907 refuză plata impozitelor și taxelor majorate

Localnicii din Flămânzi, orașul în care a izbucnit Răscoala de la 1907, s-au răzvrătit din nou, însă de această dată pașnic. Oamenii refuză sau amână să plătească taxele și impozitele locale, nemulțumiți de măsurile de austeritate și de creșterea birurilor impuse la început de an, potrivit Adevărul.

Fenomenul este vizibil în special în județele sărace, precum Botoșani, unul dintre cele mai afectate de scăderea nivelului de trai. La Flămânzi, oraș devenit urban în 2004 pentru a respecta criteriile de aderare la UE, tensiunile sunt cu atât mai mari cu cât localitatea poartă încă memoria marii răscoale țărănești.

Modernizați, cu mașini în locul căruțelor și locuințe noi în locul caselor de chirpici, flămânzenii reacționează la scumpiri așa cum se pricep: refuzând să plătească dările.

„Sunt mari impozitele. Nu prea plătește lumea. Taxele sunt mari, nu sunt bani, toate scumpe. Oamenii se răzbună. Îi o răzbunare mare, nu așa!”, spune un localnic.

O femeie afirmă că majorările au pus pe jar comunitatea: „Medicamentele sunt scumpe, mâncarea este scumpă. Se răzbună pe domnul Bolojan că el o crescut taxele”.

Pentru mulți însă, nu este vorba de protest, ci de imposibilitatea de a plăti. Persoanele în vârstă, mai ales cele cu pensii mici, afirmă că pur și simplu nu au resurse.

„Sunt foarte mari impozitele. Nu le plătește lumea că nu au bani”, a spus altcineva.

Primăria confirmă: „O tendință generală de răzvrătire fiscală”

Angajații de la Taxe și Impozite au observat scăderea drastică a numărului de plătitori. Mulți vin doar să întrebe cât au de plătit, influențați de zvonurile de pe internet privind dublarea taxelor.

„Sunt mai puțini plătitori ca anul trecut. Unii nu au luat pensiile, alții nu vor. Sunt și cei care mai așteaptă”, spune Dan Scripei, funcționar în cadrul Serviciului de Taxe și Impozite.

Viceprimarul Ioan Guraliuc confirmă, de asemenea, situația tensionată: „Este o tendință generală de răzvrătire fiscală. Nicio localitate, poate doar cele foarte bogate, nu poate supraviețui fără încasarea taxelor”.

Acesta a spus că majorările au fost aplicate la nivelul minim permis de lege.

Primăria avertizează că dacă localnicii continuă să nu plătească, orașul riscă să rămână fără utilități și servicii esențiale: iluminat public, transport local – cu subvenții importante pentru elevi și pensionari, funcționarea centrului de zi pentru copii, întreținerea celor 100 km de drumuri, cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene.

„La finalul lunii vine factura. Dacă nu o achităm, furnizorul nu discută. De unde să luăm bani? Asta-i întrebarea”, spune viceprimarul.

Flămânzi nu este un caz izolat. Mai multe primării din țară raportează scăderi semnificative ale încasărilor față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul sărăciei accentuate, al scumpirilor masive și al percepției că neplata impozitelor reprezintă o formă de pedepsire a Guvernului.