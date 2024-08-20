Reabilitarea pavilionului administrativ de la „Infecțioase”, blocată de Ministerul Dezvoltării
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” va deconta din surse proprii suma de 1,09 milioane de lei contribuția către bugetul de stat pentru lucrările de construcții executate la obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion Administrativ”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, până la recuperarea acesteia de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației (MDLPA).
Întruniți în ședință extraordianră de îndată, aleșii județului au aprobat în unanimitate un proeict de hotărâre în acest sens, cu condiția ca Spitalul Clinic de Boli Infecţioase să întreprindă toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei respective în termenul prevăzut de lege. Obiectivul de investiţie "Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion Administrativ Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva"
Potrivit documentului, pentru acest obiectiv de investiţii există „situaţii de lucrări recepţionate aferente lucrărilor real executate şi facturi fiscale emise în perioada iunie —iulie 2024, în valoare cumulată de 1.094.999,55 lei (cu TVA)” pentru decontarea acestora fiind întocmite şi trimise la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitările de alocare de fonduri nr. 22628/14.06.2024 şi nr. 26978/18.07.2024.
Până la această oră, se mai precizează în nota de fundamentare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nu a efectuat transferul sumelor necesare pentru decontarea de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva" Iaşi a situaţiilor de lucrări executate, motiv pentru care s-a impus decontarea din surse proprii de către spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” a contribuției în valoare de 1,09 milioane de lei la bugetul de stat. Edi MACRI
