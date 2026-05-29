Un eveniment muzical cu miză educațională și simbolică va avea loc la Iași, pe 10 iunie 2026, de la ora 17.00, la Cupola Palatului Braunstein. Recitalul „Tradiție și devenire în arta violoncelului” propune publicului o formulă mai puțin obișnuită: un dialog artistic între o elevă aflată la început de drum și profesoara care îi ghidează formarea.

În centrul evenimentului se află Iris Anastasia Ota, în vârstă de 10 ani, elevă în clasa a III-a la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. Tânăra violoncelistă va susține un program amplu, alcătuit din șase lucrări, într-un recital care marchează un moment important al parcursului său artistic.

Alături de ea va evolua Clara-Sofia Lupașcu, violoncelistă și profesoara sa, masterandă la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, la clasa prof. univ. dr. Dan Prelipcean. Întâlnirea dintre cele două artiste este gândită ca o punte între generații, între experiență și început, între tradiția interpretării și formarea unei voci muzicale proprii.

De la Bach și Boccherini la Beethoven și Popper

Programul recitalului reunește lucrări din repertoriul violoncelistic clasic și romantic, dar și partituri cu valoare formativă pentru tinerii interpreți. Clara-Sofia Lupașcu va interpreta lucrări de J.S. Bach, Luigi Boccherini, Alfredo Piatti și Gaspar Cassadó.

Iris Anastasia Ota va propune publicului piese semnate de Benedetto Marcello, Antonio Vandini, Ludwig van Beethoven, W. H. Squire, David Popper și Alexander Arutiunian. Alegerea repertoriului conturează o imagine a drumului pe care un tânăr muzician îl parcurge între exercițiu, expresivitate și maturizare artistică.

La pian vor acompania conf. univ. dr. Edit Arva și lector univ. dr. Roxana Ota, două prezențe importante în susținerea dialogului muzical dintre violoncel și pian.

Mentoratul artistic, tema centrală a recitalului

Evenimentul va fi prefațat muzicologic de lector univ. dr. Anca Sîrbu, care va vorbi despre importanța mentoratului în educația artistică. Într-un domeniu în care performanța se construiește prin ani de studiu, disciplină și sensibilitate, relația dintre profesor și elev devine esențială.

Recitalul de la Cupola Palatului Braunstein nu este doar o apariție scenică, ci și o poveste despre transmiterea unei tradiții. Violoncelul devine, în acest context, instrumentul prin care se întâlnesc două etape ale aceluiași drum: formarea și împlinirea artistică.

Eveniment organizat de instituții culturale și educaționale din Iași

„Tradiție și devenire în arta violoncelului” este organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

Coordonatorii proiectului sunt dr. Aurica Ichim și lector univ. dr. Roxana Ota. Evenimentul se înscrie în zona proiectelor culturale care aduc împreună educația artistică, patrimoniul urban și promovarea tinerilor interpreți.

Recitalul va avea loc miercuri, 10 iunie 2026, de la ora 17.00, la Cupola Palatului Braunstein, unul dintre spațiile emblematice ale Iașului, redat în ultimii ani circuitului cultural al orașului. Maura ANGHEL