Iași, 24 iunie 2026

Remodelarea Palas Iași intră într-o nouă etapă de dezvoltare: Atriumul se deschide spre Palatul Culturii, noi concepte de magazine și experiențe de relaxare și socializare

Compania IULIUS continuă investiția de 80 de milioane de euro în reamenajarea și modernizarea ansamblului mixed-use Palas Iași, demers ce pune pe primul loc experiența publicului și a partenerilor. Proiect etalon privind regenerarea urbană și dezvoltările de tip mixt, Palas Iași este printre cele mai performante destinații de shopping și de business din țară, cu peste 22 de milioane de vizite anual. Noul concept, semnat de biroul de arhitectură de top mondial Foster + Partners, presupune:

 suplimentarea suprafaței de retail a Palas Iași până la 80.000 mp, pentru a integra noi concepte ale brandurilor existente sau care vor intra în premieră în regiune

 o nouă intrare principală în Atrium, cu fațadă vitrată pentru o mai bună conexiune vizuală cu Palatul Culturii și prelungirea parcului în interior

 zone de relaxare și socializare indoor, cu plante și mai multă lumină naturală, care vor transforma Atriumul într-un loc de petrecut timpul, nu doar pentru shopping

 completarea spațiilor verzi cu zone interactive și facilități de joacă pentru copii

 reamenajarea esplanadei din fața Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, cu amfiteatru, vegetație și spații de socializare

 relocarea centrului de evenimente Congress Hall într-un spațiu nou, cu 4 săli și o capacitate de până la 1.000 de persoane

 punerea în valoare a vestigiilor din anii `60, redescoperite în timpul edificării ansamblului Palas Iași, din laterala Palatului Culturii

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=g-vo5erX-1A

Procesul de remodelare a ansamblului Palas Iași a intrat într-o nouă etapă, ce presupune lucrări în interiorul mall-ului, desfășurate concomitent cu cele din zona esplanadei din fața Teatrului „Luceafărul”. Concret, în Atriumul Palas Mall vor fi modificări importante, care au două obiective majore. Primul vizează suplimentarea spațiilor de retail prin regândirea configurației, reamenajarea spațiilor pentru a integra noi concepte pe suprafețe extinse ale brandurilor existente în proiect, dar și pentru a facilita noi deschideri ale unor retaileri care doresc să intre în regiune cu o locație în Palas. Al doilea obiectiv este deschiderea Atriumului spre Palatul Culturii și valorificarea conexiunii cu obiectivul simbol al Iașului, printr-o nouă intrare principală și prin intermediul unei fațade vitrate pe întreaga înălțime. În această direcție, noul concept va aduce o experiență optimizată, oferind mai multă lumină naturală și aducând zona verde, atât de iubită de vizitatorii proiectului, spre interior.

Pentru implementarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a activității unor retaileri, care vor rămâne ulterior în proiect cu noi concepte, pe suprafețe extinse.

„Privim succesul pe care îl are Palas Iași drept o responsabilitate, pentru că reprezintă impactul pe care ni l-am angajat pentru comunitate și pe care ne asumăm să-l amplificăm. De aceea, scopul demersului este de a suplimenta suprafața de retail disponibilă, astfel încât să putem oferi noi branduri sau noi concepte ale retailerilor prezenți, dar, mai ales, de a plusa pe lista experiențelor cu mai multe opțiuni de relaxare și entertainment. Vom dezvolta noul concept etapizat, fără a sista activitatea ansamblului, și străduindu-ne să nu creăm disconfort clienților noștri. Ne bucurăm că avem alături de noi retailerii, care își doresc să facă parte din această transformare și să ofere publicului concepte actualizate, împărtășindu-ne preocuparea de a le oferi cele mai bune experiențe clienților noștri”, a declarat Gabriel Iațco, Shopping Center Manager Palas Iași.

40 de branduri nou intrate în Palas

Procesul de actualizare a mixului de retaileri din Palas Iași, ca parte a conceptului extins de remodelare, a început încă din 2025, cu branduri intrate în premieră în regiune (Furla, Oltre, Crocs, Sport Guru, All Mountain, KIKO Milano, Hamza, Retro Future etc.), dar și cu noi prezențe în ansamblu (JD Sports, Buzz Sneaker Station, Rituals, LEGO®, L’Occitane, Stay Fit Gym, Popeyes, Sport Vision etc.). Printre inaugurările care urmează anul acesta se numără Primark, un concept pe două etaje, întins pe o suprafață de peste 4.000 mp, brand intens așteptat de publicul ieșean.

În total, sunt aproximativ 40 de noi intrări în Palas, odată cu procesul de remodelare, incluzând locațiile deja deschise, ca parte a acestei reamenajări, dar și pe cele care urmează și care sunt în discuții, reprezentând domenii precum mass-market fashion, high-end fashion, sports fashion & outdoor, bijuterii, beauty, dar și concepte din zona food & beverages și dining.

Alți aproximativ 20 de chiriași deja prezenți în zona Atrium, din segmentele fashion, beauty, bijuterii, home & doco și modă sport, au implementat deja sau se vor dezvolta cu noi concepte, pe suprafețe mai extinse, în unele cazuri triplându-și suprafața, pentru a veni cu formate flagship sau pentru a oferi experiențe și mai plăcute clienților.

Lucrări de consolidare și cercetare arheologică, în desfășurare

Transformarea Palas vizează optimizarea spațiilor existente şi amenajarea de noi zone dedicate shoppingului. Acest proces nu presupune construirea de noi clădiri. Spre exemplu, într-o primă etapă, lucrările au început în zona esplanadei din fața Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, sub care vor fi amenajate spații suplimentare de retail, conectate direct cu mall-ul, precum și noi locuri de parcare. În ultimele luni, în acest areal au fost realizate cercetări arheologice ale perimetrului, fără descoperiri, care vor continua pe măsură ce avansează săpăturile. În prezent, se execută lucrări de realizare incintă, prin pereți mulați, care să permită finalizarea săpăturii generale și realizarea structurii pentru cele două niveluri subterane. La final, esplanada va fi transformată într-un spațiu mai verde, ce va include zone de relaxare, restaurante și terase, un amfiteatru urban în aer liber, precum și facilități pentru familii.

Parte din noul concept nou implementat sunt și reamenajarea grădinii Palas, ce presupune crearea de noi trasee de promenadă, jocuri de apă în cascade şi zone de relaxare şi activități în aer liber, precum și relocarea centrului de conferințe Congress Hall într-un spațiu nou, cu panoramă spre Palatul Culturii, care va include 4 săli cu o capacitate de 1.000 de locuri și facilități ultramoderne. De asemenea, vor fi puse în valoare descoperirile arheologice făcute în anii `60, reprezentând ziduri de incintă din partea estică a Curţii Domneşti, acoperite atunci cu beton, dar readuse la lumină odată cu dezvoltarea Palas. Acestea vor fi parte dintr-o amenajarea cât mai naturală, ca parte a zonei verzi, și posibil de admirat prin trasee pietonale, integrând, astfel, vestigiile în circuitul turistic al orașului, alături de celelalte descoperiri expuse sau prezentate în ansamblul Palas.

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Despre Palas Iași

Inaugurat în 2012, Palas Iaşi reprezintă cea mai mare investiţie în real estate din estul ţării, în valoare de peste 320 milioane de euro. Situat lângă Palatul Culturii, Palas este primul proiect de tip mixed-use realizat în România şi include: peste 270 de magazine, şapte clădiri de birouri clasa A (75.600 mp), la care se adaugă Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România, dezvoltată în proximitate (60.000 mp), un centru de evenimente, hotel de 4*, restaurante și cafenele tematice, parc de 50.000 mp, carusel, patinoar sezonier și alte facilități de timp liber, precum și cea mai mare parcare subterană din România, cu peste 2.500 de locuri. Prin mixul inedit și complex de shopping și entertainment, Palas atrage anual peste 22,2 milioane de vizitatori, inclusiv din Republica Moldova.

Compania IULIUS este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. Investiţiile realizate depăşesc 1,2 miliarde de euro. Portofoliul este compus din două proiecte mixte (Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara), reţeaua naţională Iulius Mall (Iaşi, Cluj-Napoca, Suceava), două proiecte de proximitate Family Market (Iaşi) și 15 clădiri office în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Portofoliul include peste 320.000 mp de spaţii de retail, proiectele fiind lidere de piață la nivel regional, cu peste 73 de milioane de vizite anual. Compania are în dezvoltare alte două proiecte mixte majore de reconversie urbană, la Cluj-Napoca şi Constanţa, investiţii estimate la peste 1,3 miliarde de euro.

Departament PR

W: www.palasiasi.ro