Reprezentanţi ai societăţii civile au pichetat Curtea de Apel Iaşi

* măsura de joi reprezintă parte a unei acţiuni naţionale desfăşurate simultan în mai multe oraşe din România, în contextul audierilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea conducerii parchetelor

Participanţii la flash mob au purtat pe piept imaginea unui ochi, ca simbol al vigilenţei civice şi al transparenţei aşteptate în procesul de numire a şefilor de parchete. „Suntem astăzi aici pentru a transmite un mesaj simplu din partea societăţii civile, care urmăreşte cu atenţie şi îngrijorare profilurile candidaţilor propuşi pentru conducerea parchetelor. Astăzi, la Bucureşti sunt intervievaţi Marius Voineag şi Corina Chiriac. Despre doamna Chiriac de la Iaşi, jurnaliştii de la Să fie lumină au făcut o anchetă jurnalistică de amploare în care au arătat cum probe în care un minor era abuzat de episcopul Huşilor de la acea vreme, iar acum candidează pentru şefia Parchetului General. Domnul Voineag a fost în ultimii ani procurorul şef al DNA. Ştim foarte bine că marile dosare de la DNA au trenat, au fost oprite, din ceea ce am aflat din ancheta Recorder”, a spus Daniela Mitrofan, preşedinte Reset.

Participanţii la pichetul de la Curtea de Apel spun că alegerea conducerii parchetelor trebuie făcută clar, transparent, nepartinic, fără să fie un detaliu administrativ sau o simplă formalitate procedurală. Ei atrag atenţia importanţei independenţei justiţiei şi a unui proces de numire transparent şi meritocratic. „Parchetele, DNA, DIICOT au un rol decisiv în derularea statului de drept. Şefii lor sunt importanţi pentru că dau semnal procurorilor că au undă verde că pot ancheta şi sunt protejaţi imixtiunilor politice. De aceea, aceste dosare şi aceste numiri trebuie făcută cu maximă responsabilitate. De aceea ieşim în stradă pentru a transmite Suntem cu ochii pe voi”, a spus Daniela Mitrofan. Laura RADU