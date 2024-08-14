Restaurantele ieșene, printre cele mai profitabile din țară!

* anul trecut, Bucureștiul s-a aflat în topul celor mai profitabile restaurante, cu un profit de circa 225 milioane de euro * pe locurile următoare s-au situat Cluj-Napoca (profit de de aproape 7 ori mai mic decât Capitala), Constanţa (33,2 milioane de euro) și Iași (circa 21,4 milioane de euro)

Potrivit datelor unei analize realizate de o platformă de rezervări online, pandemia a provocat o scădere semnificativă a numărului de angajaţi (- 7%). Aceasta s-a redresat în anii următori, cu o creştere de 2% în 2021 şi de 15% în 2022. Chiar dacă în 2023 creşterea a încetinit (1%), ea continuă să fie relevantă în contextul în care profitul restaurantelor a scăzut, subliniază sursa citată.

În topul celor mai profitabile oraşe din România, Bucureştiul a condus detaşat în 2023, atât la numărul de restaurante active (3,309), cât şi la capitolul profit (circa 225 milioane de euro) şi număr de angajaţi (34.427).

Cluj-Napoca s-a situat pe locul 2, cu un profit de aproape 7 ori mai mic decât Capitala - circa 33,5 milioane de euro. Litoralul e pe podium, restaurantele din Constanţa înregistrând în 2023 profituri de circa 33,2 milioane de euro. În top 5 se mai află şi capitala Moldovei - Iaşul (circa 21,4 milioane de euro), precum şi Timişoara (circa 21,2 milioane de euro).

Deşi Iaşul şi Braşovul au avut aproximativ acelaşi număr de restaurante active în 2023 (Iaşi - 400 vs Braşov - 459), diferenţa de profit a fost de aproape 5 milioane de euro în favoarea moldovenilor (Iaşi - circa 21,4 milioane de euro vs. Braşov circa 16,7 milioane de euro), subliniază sursa menţionată.

Alte oraşe care s-au făcut remarcate în top au fost Voluntari şi Floreşti. Voluntari e pe locul 12 în topul profitului, cu circa 6,7 milioane de euro şi 133 de firme active în 2023, depăşind oraşe mai mari din România, precum Galaţi (circa 5 milioane de euro), Ploieşti (circa 4,2 milioane de euro) sau Arad (6,2 milioane de euro).

Profitul restaurantelor a scăzut, anul trecut, cu 12%

La nivel național, profitul restaurantelor a scăzut anul trecut cu 12%, pentru prima dată după pandemie, fiind înregistrată şi cea mai mică creştere anuală a numărului de restaurante active (+2%), însă numărul angajaţilor din localuri a atins un nivel record, majorându-se cu 1%, conform analizei realizate de platforma de rezervări online.

Analiza arată că puţin peste 27.000 de restaurante, baruri, catering şi alte servicii de alimentaţie figurau drept active în România, anul trecut. Evoluţia din 2022 în 2023 arată cea mai mică creştere anuală a numărului de firme active, înregistrată din 2008 până acum, de 2% (de la 26.611 în 2022, la 27.045 firme active în 2023). Daniel BACIU



