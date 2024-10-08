Restaurarea mormântului scriitorului Dumitru C. Moruzi, un omagiu pentru moștenirea culturală a Iașului

Ateneul Național din Iași continuă proiectul ambițios „Cimitirul Eternitatea – Monument istoric|Muzeu în aer liber,” prin care personalitățile marcante ale orașului sunt omagiate prin restaurarea mormintelor lor. Pe 9 octombrie 2024, începând cu ora 15:00, va avea loc o ceremonie specială pentru resfințirea mormântului scriitorului Dumitru C. Moruzi, marcând astfel 110 ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Evenimentul va fi deschis cu intonarea Imnului de stat al României și Republicii Moldova de către Corul Marii Uniri, iar serviciul religios va fi oficiat de părintele Gheorghe Șurpănelu. Printre invitați se numără primarul Mihai Chirica, alături de alte personalități locale. Acest gest simbolic subliniază importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural al orașului Iași, prin revalorificarea personalităților care au contribuit la dezvoltarea culturală și artistică a regiunii. „Proiectul ne oferă ocazia de a aduce un omagiu personalităților care au pus Iașul pe harta culturală a României. Restaurarea mormântului lui Dumitru C. Moruzi, la 110 ani de la trecerea sa în neființă, este un act de recunoștință pentru contribuțiile sale la unitatea națională și pentru devotamentul față de Basarabia”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

Dumitru C. Moruzi, descendent al unor familii nobiliare importante din Moldova, precum Sturza, Cantacuzino și Ghica, a avut o viață plină de implicare în spațiul cultural și social. El a păstrat de-a lungul vieții idealul de unitate națională și a servit acest scop atât prin operele sale literare, cât și prin influența sa personală. Deși era supus rus, convingerile sale antițariste și patriotismul puternic l-au legat profund de Basarabia și de România.

Supranumit „cneazul Moruzi de la Tătărași” datorită influenței sale în comunitatea ieșeană, el și-a lăsat amprenta asupra culturii românești, fiind un susținător fervent al ideii că românul, moldoveanul și basarabeanul împărtășesc același sentiment de identitate națională. Prin evenimente precum cel de pe 9 octombrie, Ateneul Național din Iași reafirmă importanța memoriei colective și a conservării istoriei locale, contribuind astfel la păstrarea unui patrimoniu cultural neprețuit pentru generațiile viitoare.

Maura ANGHEL