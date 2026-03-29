Rețea de escroci și bancnote false, destructurată la Iași și Botoșani!

* doi indivizi, de 30 și 31 de ani, au cumpărat zeci de animale plătind peste 10.000 de euro cu bancnote false * la percheziții au fost descoperite alte 160 de bancnote false, telefoane mobile și alte mijloace de probă care le-ar putea incrimina activitatea infracțională

O schemă ingenioasă de falsificare de bani și înșelăciune a fost dejucată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Două persoane, de 30 și 31 de ani, sunt cercetate pentru falsificare de valori străine și înșelăciune, după ce ar fi indus în eroare mai mulți comercianți de animale.

Potrivit anchetei, la 6 februarie 2026, cei doi ar fi cumpărat 75 de ovine și caprine, plătind 4.800 de euro cu 96 de bancnote false de 50 de euro, ulterior valorificând animalele pentru doar 12.500 de lei. Doar câteva zile mai târziu, pe 9 februarie, aceștia ar fi cumpărat două bovine de la o altă persoană, plătind 3.400 de euro, din nou cu bancnote false identice.

Dar escrocii nu s-au oprit aici. Pe 26 martie 2026, au fost depistați în județul Botoșani imediat după ce ar fi cumpărat o bovină, plătind cu 2.000 de euro în 40 de bancnote false de 50 de euro. La percheziții au fost descoperite alte 160 de bancnote false, telefoane mobile și alte mijloace de probă care le-ar putea incrimina activitatea infracțională.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați Parchetului și instanței de judecată cu propuneri legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, iar autoritățile subliniază că pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, inclusiv prezumția de nevinovăție.

Aceasta este încă o dovadă că escrocii sunt din ce în ce mai numeroși, iar polițiștii de combatere a criminalității organizate sunt mereu în alertă, gata să destructureze rețele complexe care încearcă să umbrească economia locală cu bani falși și înșelăciuni elaborate. Andrei TURCU