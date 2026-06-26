Rețea de opriri strategice pe autostrada Iașului. Servicii din 15 în 15 kilometri!

* pe cei aproximativ 100 de kilometri ai traseului sunt prevăzute nu mai puțin de șase spații de servicii și două centre de întreținere și coordonare (CIC), o densitate care arată ambiția proiectului de a alinia Moldova la standardele marilor autostrăzi europene

Autostrada A8 Moțca - Iași - Ungheni, proiectul rutier care promite să schimbe radical harta Moldovei, nu înseamnă doar asfalt, noduri rutiere și podul strategic peste Prut. Dincolo de infrastructura propriu-zisă, documentațiile tehnice conturează o adevărată „coloană vertebrală de servicii” care va transforma complet modul în care se va circula între Iași și vestul țării - dar și modul în care șoferii vor percepe distanțele, opririle și infrastructura modernă.

Autostrada cu servicii din 15 în 15 kilometri

Conform Studiului de Fezabilitate, spațiile de servicii nu sunt amplasate întâmplător, ci gândite ca puncte de echilibru pentru fluxul de trafic, siguranță și logistică. Practic, șoferii vor avea la dispoziție benzinării, parcări, zone de odihnă, spații comerciale și facilități sanitare, distribuite aproape uniform pe întreg traseul.

Prima oprire majoră va apărea chiar la Moțca (km ~0+500), în zona nodului cu A7 - un adevărat „poartă de intrare” în viitoarea autostradă A8. Aici se va concentra unul dintre cele mai importante puncte de alimentare și servicii, într-o zonă care va deveni un hub rutier regional.

Urmează Spațiul de Servicii Târgu Frumos (km ~31+000), amplasat strategic într-o zonă cu trafic mixt, unde autostrada va începe să preia fluxurile dintre estul și centrul Moldovei. Este unul dintre punctele considerate esențiale pentru alimentare și odihnă pe segmentul median.

Mai departe, infrastructura de servicii continuă cu Lețcani (km ~59+000), un nod cu potențial major, având în vedere proximitatea față de municipiul Iași și conexiunile rutiere existente. Aici, fluxul de trafic urban și tranzit se va intersecta puternic, ceea ce transformă zona într-un punct critic al autostrăzii.

În zona metropolitană extinsă, la Uricani (km ~74+000), este prevăzut un nou spațiu de servicii, gândit ca punct de respiro înainte de intrarea în segmentul estic al traseului, unde densitatea traficului și complexitatea nodurilor cresc semnificativ.

Ultimele opriri înainte de frontieră sunt la Golăiești (km ~90+000) și Ungheni (km ~98+000), unde infrastructura de servicii capătă o dimensiune strategică suplimentară. La Ungheni, spațiul de servicii este poziționat chiar înainte de podul peste Prut - punct simbolic și logistic, unde România se conectează direct cu Republica Moldova.

Două centre de comandă ascunse în infrastructură: CIC Moțca și CIC Lețcani

Pe lângă spațiile de servicii, proiectul include și două Centre de Întreținere și Coordonare (CIC), adevărate „creiere operaționale” ale autostrăzii.

CIC Moțca, amplasat în zona nodului cu A7, va avea rolul de monitorizare și intervenție rapidă pentru întreg sectorul vestic al A8. Aici se vor concentra echipele de întreținere, utilajele și sistemele de supraveghere a traficului.

CIC Lețcani, în zona DN28, va deservi segmentul central și estic, inclusiv proximitatea municipiului Iași – un punct critic pentru gestionarea traficului intens și a eventualelor situații de urgență.

O infrastructură gândită ca sistem, nu ca drum

Dincolo de cifre, ceea ce reiese din documentațiile tehnice este o schimbare de paradigmă: A8 nu mai este doar o autostradă, ci un sistem complet de mobilitate, cu servicii integrate, logistică și supraveghere permanentă.

Pentru zona Iașului, aceste puncte de servicii înseamnă mai mult decât simple opriri. Ele devin mici centre economice în sine, capabile să genereze activitate, locuri de muncă și dezvoltare în zone care până acum au fost marginale pe harta investițiilor majore.

În esență, A8 nu aduce doar viteză între Moțca și Ungheni, ci și o nouă geografie economică a Moldovei - una în care fiecare spațiu de servicii devine un nod de interes, iar fiecare kilometru de autostradă schimbă raportul dintre centru și periferie.

Daniel BACIU