Rețea nouă de gaze naturale în trei sate din comuna Miroslava

Luni, 23 martie, se dă startul unei licitații care ar putea rescrie complet harta utilităților din comuna Miroslava. Cu o valoare estimată de peste 6 milioane de lei, extinderea rețelei de gaze naturale, investiție finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” aduce în prim-plan una dintre cele mai importante modernizări din ultimii ani.

Peste 7 kilometri de rețea nouă, 172 de branșamente dotate cu contoare inteligente și un sistem SCADA de ultimă generație – toate acestea vor reprezenta, pentru sute de familii, sfârșitul dependenței de soluții improvizate pentru încălzire.

Lucrările vor acoperi zone extinse din satele Horpaz, Uricani și Valea Adâncă, acolo unde zeci de străzi vor intra în plin șantier. Practic, întregi cartiere vor fi redesenate, iar utilajele vor deveni parte din peisajul zilnic.

Sistemul SCADA, considerat „creierul” rețelei, va permite monitorizarea și controlul în timp real al distribuției gazelor, reducând drastic riscurile și intervențiile de urgență. Este un pas uriaș spre digitalizarea infrastructurii locale, un standard care până nu demult părea rezervat doar marilor orașe.

Într-o perioadă în care criza energetică apasă tot mai greu asupra populației, extinderea rețelei de gaze devine nu doar un proiect de infrastructură, ci o mișcare strategică. Costuri mai mici, siguranță mai mare și creșterea valorii proprietăților – toate acestea transformă Miroslava într-un punct fierbinte pe harta dezvoltării din jurul Iașului. Daniel BACIU