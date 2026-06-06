Revoluție digitală la Iași! Orașul va avea propriul „geamăn virtual”

* autoritățile vor putea optimiza fluxurile de trafic și mobilitate urbană, reducând blocajele și emisiile poluante * rețelele de utilități vor putea fi monitorizate mai eficient, iar eventualele avarii vor putea fi identificate și gestionate într-un timp mult mai scurt * în plus, patrimoniul istoric și cultural al orașului ar putea beneficia de instrumente moderne de protecție și conservare, în timp ce sectorul IT local ar avea acces la volume importante de date deschise

Municipiul Iași se pregătește să intre într-o nouă eră a administrației inteligente prin lansarea proiectului „Iași Digital Twin (Digital-IS)”, o inițiativă care poate transforma radical modul în care este administrat și dezvoltat orașul. Dacă proiectul va fi implementat conform planului, Iașul va deveni primul municipiu din Regiunea Nord-Est care beneficiază de o replică digitală completă, capabilă să monitorizeze și să analizeze în timp real funcționarea orașului.

Anunțul reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de digitalizare urbană promovate de administrația locală în ultimii ani. Platforma propusă va crea un model virtual complex al municipiului, în care infrastructura, traficul, utilitățile, mediul și numeroase alte componente urbane vor putea fi urmărite și analizate permanent.

Conceptul de „Digital Twin” este deja utilizat în marile metropole ale lumii și presupune realizarea unei copii digitale extrem de detaliate a unui oraș real. Această replică virtuală permite autorităților să observe în timp real ce se întâmplă în teren și să testeze diferite scenarii de dezvoltare înainte ca acestea să fie implementate efectiv.

Practic, administrația locală ar putea anticipa efectele unor modificări de trafic, ale unor investiții majore sau ale unor lucrări de infrastructură înainte de a le pune în practică. În același timp, sistemul poate identifica probleme și vulnerabilități care altfel ar necesita timp și resurse importante pentru a fi descoperite.

Potrivit documentației proiectului, tehnologia Digital Twin transformă orașul într-un sistem inteligent capabil să reacționeze rapid la schimbările din mediul urban și să răspundă mai eficient nevoilor cetățenilor.

Beneficiile estimate sunt semnificative. Autoritățile vor putea optimiza fluxurile de trafic și mobilitate urbană, reducând blocajele și emisiile poluante. Rețelele de utilități vor putea fi monitorizate mai eficient, iar eventualele avarii vor putea fi identificate și gestionate într-un timp mult mai scurt.

În plus, patrimoniul istoric și cultural al orașului ar putea beneficia de instrumente moderne de protecție și conservare, în timp ce sectorul IT local ar avea acces la volume importante de date deschise, capabile să stimuleze dezvoltarea unor aplicații și servicii inovatoare.

Un element central al proiectului îl reprezintă realizarea unui model tridimensional complet al municipiului Iași. Valoarea estimată a acestei componente este de aproximativ 520.000 de euro, însă costurile nu vor fi suportate din bugetul local, ci vor fi acoperite integral prin fonduri europene, prin intermediul programului gestionat de Consorțiul Digital Innovation Zone.

Modelul digital va permite nu doar vizualizarea orașului în format 3D, ci și integrarea unor volume uriașe de date provenite din diverse surse, de la senzori urbani și sisteme de monitorizare până la informații despre trafic, infrastructură și mediu.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Digital Innovation Zone, două structuri care vor contribui la dezvoltarea și implementarea soluțiilor tehnologice necesare.

La nivel internațional, conceptul de Digital Twin este deja utilizat în orașe precum Singapore, Shanghai, Helsinki, Barcelona și Las Vegas, unde platformele digitale permit monitorizarea permanentă a funcționării urbane, reducerea consumurilor energetice, gestionarea traficului și planificarea dezvoltării pe baze mult mai precise.

Pentru Iași, implementarea unui astfel de sistem ar reprezenta nu doar un proiect tehnologic, ci și un pas strategic către statutul de oraș inteligent de generație nouă. Într-o perioadă în care competiția dintre marile centre urbane se poartă tot mai mult în zona tehnologiei și a inovației, Digital-IS ar putea deveni una dintre cele mai importante investiții în modernizarea administrativă și digitală a municipiului din ultimul deceniu.

Daniel BACIU