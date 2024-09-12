Ritmul timpului în Turnul Palatului Culturii se schimbă. O călătorie între ecouri de istorie și armonii de neuitat

* în inima vibrantului Iași, Palatul Culturii, una dintre cele mai emblematice clădiri ale Moldovei, continuă să fascineze vizitatorii din întreaga lume prin frumusețea sa arhitecturală, istoria sa bogată și, nu în ultimul rând, prin ceasul cu carillon care veghează din Turnul Central * Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță o nouă etapă în viața acestui simbol al orașului, prin modificarea programului de vizitare a celebrului ceas

Pe un colț de lume unde trecutul și prezentul își dau întâlnire, Palatul Culturii din Iași își deschide porțile către o experiență unică, începând cu 11 septembrie 2024. Complexul Muzeal Național „Moldova” aduce în atenția publicului o nouă oportunitate de a păși în Camera Mecanismului din Turnul Central, unde ceasul cu carillon, o adevărată bijuterie tehnologică și istorică, continuă să își facă simțită prezența prin muzica sa inconfundabilă.

Palatul Culturii, situat pe „platoul de aur al orașului”, este nu doar un monument al arhitecturii neoromânești, ci și un martor al vremurilor de odinioară. Ridicat inițial ca Palat Administrativ și de Justiție, clădirea a fost imaginată de arhitectul Ion D. Berindei pentru a adăposti una dintre cele mai fascinante instalații mecanice din epocă: un ceas cu carillon, comandat special din Germania. Instalat în anul 1925, acest ceas nu doar că marca trecerea timpului, dar îi conferă clădirii o încărcătură simbolică și romantică.

Un ceas istoric cu rădăcini adânci în trecutul orașului

Ceasul din Turnul Palatului este o reeditare modernă a orologiului amplasat în turnul Curții Domnești, la 1728, care timp de aproape două secole a dictat ritmul vieții cotidiene în Iași. Actualul ceas, însă, are ceva în plus: melodia „Hora Unirii”. La fiecare oră exactă, orașul răsună în acordurile acestui simbol muzical național, compus de Alexandru Flechtenmacher pe versurile poetului Vasile Alecsandri. Melodia evocă momentul istoric al Unirii Principatelor Române din 1859, făcând ca fiecare bătaie a ceasului să fie o reamintire vie a importanței acestui moment pentru identitatea națională.

Pentru vizitatorii de astăzi, spectacolul sonor oferit de ceasul cu carillon este o călătorie în timp, dar și o reconectare la valorile culturale și istorice ale României. De la mic la mare, turiștii sunt fascinați de mecanismul impecabil conservat și de modul în care acesta continuă să îmbine arta cu ingineria.

Noua experiență de vizitare: o întâlnire intimă cu mecanismul ceasului

Noul program de vizitare aduce o notă de exclusivitate. Vizitatorii, limitați la grupuri de maximum 14 persoane, pot accede în Camera Mecanismului, acolo unde personalul de specialitate le explică secretele ceasului. O incursiune în culisele acestui colos mecanic, care își poartă cu mândrie cei aproape 100 de ani de istorie, reprezintă o experiență intimă și captivantă.

Tururile sunt programate din oră în oră, de miercuri până duminică, iar fiecare moment petrecut în interiorul Turnului devine o oportunitate de a explora detalii mai puțin cunoscute. Cei care doresc să participe trebuie să își achiziționeze biletele direct de la casa de bilete a Palatului, în ziua vizitei, iar accesul copiilor sub 14 ani este permis doar însoțiți de un adult.

Tarifele sunt accesibile pentru toate categoriile de public: adulții plătesc 30 de lei, pensionarii 15 lei, iar elevii și studenții beneficiază de un tarif redus de 7,50 lei. În felul acesta, Palatul Culturii rămâne un loc de întâlnire pentru toți cei care doresc să se lase inspirați de frumusețea sa și de muzica istoriei care răsună din turn.

De la restaurare la redescoperire: Palatul Culturii, un magnet cultural

Reinaugurat în 2016, după o restaurare complexă și laborioasă, Palatul Culturii din Iași a devenit un punct de atracție nu doar pentru locuitorii orașului, ci și pentru turiștii din întreaga lume. Restaurarea a redat splendoarea inițială a clădirii și a asigurat funcționarea perfectă a ceasului din Turnul Central, atrăgând astfel zeci de mii de vizitatori dornici să asiste la acest spectacol unic.

În acești ani, mulți au pășit pe holurile Palatului cu gândul la istoria sa îndelungată, dar cei care au avut norocul să viziteze Camera Mecanismului au putut descoperi o altă latură a acestui monument. Fiecare detaliu al ceasului poartă cu sine povești neștiute, de la rotițele și pârghiile minuțios calibrate până la tehnologia care asigură sincronizarea precisă cu bătaia orelor. Iar pentru cei care ajung în turn la ore fixe, răsplata este dublă: o lecție de istorie și un concert sonor inedit.

Palatul Culturii continuă, așadar, să fie un loc în care timpul este măsurat nu doar în minute și ore, ci și în emoțiile pe care le stârnește. Cu fiecare bătaie a ceasului, „Hora Unirii” ne reamintește de spiritul unității și de puterea simbolurilor culturale de a ne aduce împreună.

Prin această inițiativă, Complexul Muzeal Național „Moldova” invită publicul să redescopere una dintre cele mai impresionante comori ascunse ale Palatului Culturii. Vizitarea ceasului din Turnul Central este mai mult decât o simplă excursie într-un spațiu muzeal – este o călătorie în timp, o întâlnire cu un simbol viu al orașului și o ocazie de a înțelege cât de profund poate răsuna istoria în inimile noastre, la fiecare oră exactă, pe acordurile muzicii lui Alexandru Flechtenmacher.

