România rurală intră în secolul XXI – Iașul, pe harta internetului rapid

România rurală iese, în sfârșit, din „zona albă” a izolării digitale. După ani în care satele au rămas la marginea lumii conectate, internetul de mare viteză ajunge acolo unde până ieri semnalul era un lux, iar tinerii își făceau temele cu date mobile sau deloc. Printr-o investiție de peste 123 de milioane de euro, finanțată prin PNRR, statul promite o schimbare istorică: 945 de sate vor fi conectate la internet broadband de foarte mare viteză până la finalul anului 2025.

Este una dintre cele mai ambițioase intervenții digitale din mediul rural românesc, menită să reducă prăpastia dintre sat și oraș, dintre România conectată și România uitată.

Ținta programului este clară: localitățile izolate, fără rețele fixe sau cu infrastructură depășită, acolo unde piața nu a găsit interes economic să investească. Aceste „zone albe”, așa cum sunt definite de ANCOM, vor fi prioritizate, iar internetul nu va mai fi un privilegiu, ci un drept de bază.

Viteza minimă promisă este de 100 Mbps, cu posibilitatea de creștere, iar tehnologiile folosite sunt de ultimă generație: fibră optică până la domiciliu (FTTH) și 5G. Cu alte cuvinte, sate care ieri erau scoase de pe hartă intră direct în liga mare a conectivității.

Județul Iași intră în rețeaua marelui viitor digital

Și județul Iași se regăsește pe lista localităților care vor beneficia de această investiție strategică. Vama, Pădureni (UAT Popești) și Vlădnicuț (UAT Vânători) sunt printre satele care vor fi conectate la internet de mare viteză, un pas uriaș pentru comunități care până acum au fost dependente de conexiuni instabile sau inexistente.

Autoritățile precizează însă că lista poate suferi modificări până la finalizarea investiției, în funcție de actualizările ANCOM. Cert este că Iașul rural nu mai este lăsat în urmă.

Proiectul este implementat prin 10 contracte de finanțare, încheiate cu beneficiari privați, valoarea totală depășind 123,7 milioane de euro, din care peste 92 de milioane reprezintă fonduri nerambursabile PNRR. Conform calendarului asumat, finalizarea este programată pentru trimestrul IV din 2025.

Este o cursă contra-cronometru, dar una atent monitorizată.

Internet verificat, nu doar promis

Pentru a evita scenariile cunoscute în care proiectele „sună bine pe hârtie”, autoritățile au instituit un mecanism strict de audit tehnic. Vor exista două tipuri de verificări: auditul de conformitate, care certifică faptul că infrastructura este instalată corect și funcțională și auditul de performanță, care măsoară viteza reală a internetului, latența, stabilitatea și posibilitatea de upgrade.

Totul, sub lupa standardelor europene, cu respectarea legislației privind calitatea construcțiilor, securitatea cibernetică și protecția datelor personale.

Digitalizarea satelor nu se oprește la cabluri și antene. Prin PNRR, bibliotecile din mediul rural sunt reinventate: renovate, dotate cu echipamente IT moderne și transformate în adevărate centre de competențe digitale. Aici, copiii, vârstnicii și persoanele vulnerabile vor putea învăța să folosească tehnologia, să acceseze servicii online și să intre, cu adevărat, în secolul XXI.

Internetul de mare viteză înseamnă șanse egale: educație online, telemedicină, servicii publice digitale, afaceri locale conectate la piețe globale. Pentru mulți, înseamnă șansa de a rămâne acasă, fără a fi condamnați la izolare. Daniel BACIU