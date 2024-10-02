Rosh Hashanah, Anul Nou Evreiesc. Întâlnirea dintre timp și spirit

Rosh Hashanah, tradus ca „Capul Anului”, marchează începutul anului nou în calendarul iudaic. Aceasta nu este doar o trecere simbolică într-un nou an, ci un timp sacru de reflecție, căință și pregătire pentru Yom Kippur, Ziua Ispășirii. Rosh Hashanah celebrează crearea lumii, aducându-le aminte evreilor că fiecare început este un nou capitol de scris, o nouă oportunitate de a se conecta cu Dumnezeu și cu propriul suflet. Sărbătoarea este dominată de simboluri care evocă speranța și bunăstarea: mierea, consumată împreună cu mere, pentru un an dulce; rodia, cu semințele sale numeroase, simbol al abundenței; și peștele, ce reprezintă prosperitatea și mulțimea binecuvântărilor.

Rosh Hashanah este un moment de judecată divină, dar și de milostenie. În tradiția evreiască, se crede că, în această zi, Dumnezeu deschide trei cărți: una pentru cei drepți, una pentru cei păcătoși și una pentru cei aflați între cele două. Evreii se străduiesc să-și îndrepte faptele, să ceară iertare și să ofere iertare la rândul lor, dorindu-și ca numele lor să fie înscrise în „Cartea Vieții”.

Sunetul șofarului, un instrument făcut din corn de berbec, are un rol central în ceremonii. Fiecare sunet al șofarului cheamă la trezirea sufletului, amintindu-le oamenilor de obligațiile morale și spirituale pe care le au, atât față de Dumnezeu, cât și față de semenii lor.

Rosh Hashanah în Iași, o sărbătoare a memoriei și comunității

Iașul, un oraș cu o moștenire evreiască impresionantă, găzduiește în fiecare an această sărbătoare cu o emoție aparte. Templul Mare din Iași, mărturie vie a istoriei și spiritualității evreiești, devine loc de rugăciune și întâlnire pentru cei care își amintesc de vremurile când orașul vibra sub influența puternică a comunității evreiești. Rosh Hashanah nu este doar un moment de sărbătoare, ci și de aducere aminte a celor care au părăsit aceste locuri, dar a căror amintire rămâne vie în sufletele urmașilor lor.

Pentru mulți evrei din Iași, această sărbătoare este un prilej de a reconecta cu rădăcinile lor, dar și de a privi înainte, spre un viitor mai bun. Comunitatea evreiască, deși redusă față de vremurile de glorie ale orașului, continuă să celebreze Rosh Hashanah cu aceeași profunzime spirituală.

Pe 4 octombrie, sunetele șofarului vor răsuna în inima Iașului, purtând cu ele speranța unui nou început. Într-o lume plină de incertitudini, Rosh Hashanah oferă un timp de reflecție, iertare și reconectare cu ceea ce este cu adevărat important – familia, credința și umanitatea. Este un moment în care toată lumea este invitată să privească în interior, să se regăsească și să își reînnoiască legământul cu viața.

Mesajul universal al Rosh Hashanah

Chiar dacă sărbătoarea aparține tradiției evreiești, mesajul Rosh Hashanah transcende granițele religioase. Ne amintește tuturor că fiecare an oferă o oportunitate de a deveni mai buni, de a aduce pace și armonie în lume. În Iași, un oraș în care multiculturalitatea a fost dintotdeauna o punte între comunități, Rosh Hashanah devine un simbol al reconcilierii, al memoriei și al speranței. Cu fiecare rugăciune și fiecare sunet al șofarului, evreii din Iași își vor începe anul nou cu dorința de pace și prosperitate, nu doar pentru ei, ci pentru întreaga lume. Astfel, Rosh Hashanah rămâne un moment sacru, deopotrivă pentru sufletele care își caută reînnoirea, cât și pentru comunitățile care își doresc să rămână unite, în fața tuturor provocărilor timpului. L'shanah tovah u'metukah – un an nou dulce și plin de binecuvântări pentru toți cei care își vor ridica ochii spre cer în această zi specială!

Maura ANGHEL

Rosh Hashanah, literal „Capul Anului”, marchează începutul anului în calendarul evreiesc și este o sărbătoare plină de semnificație religioasă și simboluri. Conform tradiției, aceasta nu este doar o zi de festivități, ci și o zi de judecată și reflecție spirituală. Se spune că, în aceste zile sfinte, Dumnezeu deschide Cartea Vieții și hotărăște soarta fiecăruia pentru anul ce urmează. Ceremoniile includ suflatul în shofar, un instrument tradițional făcut din corn de berbec, care simbolizează trezirea sufletului și chemarea la introspecție. Suflarea în shofar aduce aminte de nevoia de a ne schimba căile, de a ne corecta greșelile și de a ne apropia de divinitate. Este un moment în care evreii de pretutindeni se roagă pentru un an plin de binecuvântări, sănătate și pace.

Rosh Hashanah este mai mult decât o simplă sărbătoare religioasă – este o reînnoire a angajamentului față de valorile spirituale și morale. În timpul acestor zile, fiecare evreu este chemat să reflecteze asupra acțiunilor sale, să își ceară iertare pentru greșelile comise și să își propună să fie o persoană mai bună în anul care vine. Este un timp al rugăciunii intense și al regăsirii, un timp pentru a cere îndurare divină și pentru a reînnoi relația cu Dumnezeu.