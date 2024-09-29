Rugăciunile din zori. Lumina care aduce liniște în bisericile ieșene

E dimineață devreme în Iași, când orașul abia se trezește din somn, iar străzile par scufundate într-o liniște adâncă, spartă doar de pașii grăbiți ai câtorva trecători. Aerul rece, ușor umed, te învăluie într-o mantie de pace. În această tihnă a zorilor, bisericile vechi ale orașului își deschid ușile către cei care caută un moment de refugiu. Liniștea lor interioară este tăcută, dar profundă, asemenea unei respirații lungi, calme, care îți umple sufletul de pace.

În curtea micii biserici „Sfântul Sava” din centrul vechi al Iașului, câțiva oameni au venit să se roage. E o liniște solemnă care contrastează cu agitația cotidiană ce urmează să inunde străzile. Printre ei, o femeie își face semnul crucii de trei ori și pășește cu grijă peste pragul de lemn al bisericii. Își strânge eșarfa mai aproape de umeri și îngenunchează în fața icoanelor. De fiecare dată când vine aici, își găsește un colț retras, unde timpul pare să se oprească și să o lase singură cu gândurile și rugăciunile ei. „Vin aici de mai bine de zece ani, mereu la această oră. Este momentul meu de pace. Orașul e tăcut, și în acele clipe mă simt aproape de Dumnezeu. Mă rog pentru sănătatea familiei, pentru liniștea sufletului, dar mai ales pentru puterea de a merge mai departe”, spune Maria, o femeie trecută de 60 de ani, cu ochii blânzi și liniștiți. Lumânările din biserică ard încet, lumina lor caldă și tremurândă fiind singura sursă de lumină până când soarele își va face simțită prezența. O bătrânică micuță, cu mâinile asprite de muncă, își înclină capul în fața altarului, murmurând rugăciuni vechi, repetate de atâtea ori încât par o șoaptă a sufletului. Și pentru ea, dimineața înseamnă mai mult decât o simplă rutină – este momentul în care poate găsi răgazul necesar pentru a-și regăsi echilibrul în fața greutăților.

Pentru mulți dintre acești oameni, rugăciunea nu este doar o cerere de ajutor, ci o formă de reconectare cu sinele și cu ceea ce este esențial. Pacea pe care o caută nu se află în ceea ce primesc în schimb, ci în liniștea pe care o aduce actul rugăciunii în sine. „Uneori nu cer nimic, doar stau aici și las mintea să se liniștească. Este un moment în care îmi pun toate grijile în mâinile Domnului și plec mai ușoară”, continuă Maria.

Într-o lume agitată, bisericile ieșene devin locuri de refugiu. În liniștea dimineților, aceste spații sacre oferă un adăpost tăcut celor care simt nevoia să se îndepărteze de tumultul zilei. Fiecare persoană care trece pragul aduce cu sine povara propriilor gânduri, speranțe și temeri. Și, totuși, în această tăcere colectivă, se naște o comuniune tăcută, o înțelegere că toți căutăm, în felul nostru, un moment de alinare.

Forța tăcută care unește oamenii

În curtea Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc,” razele de lumină încep să mângâie fațada de piatră veche, iar clopotele bat anunțând începutul unei noi zile. Cei câțiva credincioși rămași înăuntru se ridică încet, șoptind ultimele rugăciuni înainte de a se întoarce la viața cotidiană. Cu toate acestea, își iau cu ei o fărâmă de lumină, o liniște pe care o vor purta cu ei pe străzile agitate, în birouri, în case și în sufletele lor. Înăuntru, lumina abia filtrată a răsăritului se strecoară prin vitralii, proiectând reflexii colorate pe pereții pictați. Lumânările pâlpâie timid în fața icoanelor, iar fumul de tămâie se ridică încet, ca o rugăciune tăcută, neîntreruptă de voci sau mișcări. Este o liniște diferită, o liniște care vorbește, care te invită să te oprești din alergarea zilnică și să asculți.

Oamenii intră unul câte unul, discret, fără să tulbure ritmul sacru al locului. Sunt bătrâni cu ochi adânciți de griji și timp, mame care vin să-și găsească liniștea pentru a începe o nouă zi, tineri ce poartă pe umeri povara unor întrebări fără răspuns. Fiecare pas făcut în biserică este plin de respect, fiecare genuflexiune, o mărturie a unei căutări interioare.

Ana, o femeie în vârstă, își face cruce și îngenunchează în fața altarului. „Vin în fiecare dimineață. Rugăciunea mă ține vie. Aici, în tăcerea asta, mă simt mai aproape de Dumnezeu, dar și de mine însămi. Nu e doar un loc unde cer, e un loc unde mulțumesc”, spune femeia cu glas încet, aproape șoptit.

Pentru mulți, momentele acestea dinaintea zorilor sunt mai mult decât un ritual religios – sunt o ancoră într-o lume care se mișcă prea repede. Cristian, un tânăr care traversează zilnic agitația orașului, găsește în biserică un loc de liniște: „Nu mă consider un om extrem de religios, dar aici, în tăcerea asta, găsesc răspunsuri. Poate nu răspunsuri directe la toate frământările mele, dar e un loc unde mă pot gândi cu adevărat la ce contează”.

Lumina începe să umple mai puternic încăperea, iar zgomotele orașului, încă estompate, încep să se facă auzite la distanță. Pentru câteva clipe însă, biserica rămâne o oază de liniște, unde fiecare gând e așezat cu grijă, unde fiecare rugăciune se ridică ca un fir de speranță. Chiar și cei care nu vin să rostească cuvinte de rugăciune în fața icoanelor simt greutatea simbolică a momentului – un loc unde poți sta pur și simplu, în pace.

Pe măsură ce bisericile se umplu încet de lumină, Iașul prinde viață. Dar în interiorul acestor lăcașuri, timpul pare suspendat, iar liniștea de dimineață devine o rugăciune nescrisă, care aduce alinare celor ce știu să o asculte. Aici, rugăciunile din zori nu sunt doar cuvinte, ci un fel de a respira, de a trăi, de a te regăsi într-o lume în continuă mișcare. Când ușile se închid în urma celor plecați, luminile orașului preiau ritmul frenetic al zilei. Dar cei care au fost acolo, în primele ore ale dimineții, poartă cu ei o liniște interioară care îi va ghida de-a lungul drumurilor aglomerate ale vieții.

Spiritualitatea, în formele ei diverse, devine o forță tăcută care unește oameni din toate colțurile orașului. Nu e nevoie de mult ca să înțelegi că acești oameni caută ceva mai adânc decât un răspuns punctual. Ei vin să găsească sensul într-o lume complicată, să lase pentru câteva momente deoparte zgomotul problemelor zilnice și să-și regăsească sinele.

Maura ANGHEL