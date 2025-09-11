S-a dat startul cazărilor în campusul de la Agronomie

Peste 600 de cereri suplimentare, după închiderea unui cămin pentru reabilitare, s-au înregistrat în acest an. Primii care și-au luat în primire camerele au fost bobocii. Prețurile - mult mai mici decât cele ale unei chirii - i-au făcut pe tineri să aplice pentru un loc.

Universitatea de Științele Vieții din Iași se confruntă în acest an universitar cu o problemă delicată: lipsa locurilor în cămine. Reabilitarea unuia dintre imobilele din campus a redus capacitatea de cazare cu aproape 400 de locuri. Cu toate acestea, un număr mare de studenți, aproape 1.500, au prins totuși loc la cămin și deja au venit să se cazeze. Anul universitar începe aici de luni. „Suntem cu unul dintre cămine în reabilitare, ceea ce a scăzut numărul cu aproape 400 de locuri în campusul nostru, pentru acest an. Am încercat, pe cât posibil, acolo unde spațiile au fost suficient de generoase, să suplimentăm cu câte un pat”, a declarat prof. univ. dr. ing. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții din Iași.

Oficialul subliniază că, în ciuda situației, universitatea a încercat să păstreze un standard de confort pentru studenți: „Nivelul cheltuielilor pe student, cel puțin în Iași, e destul de crescut și atunci confortul este unul care să le permită să nu se trezească cu o oră-două înainte pentru a ajunge la universitate.”

În ceea ce privește costurile, tarifele de cazare nu au crescut semnificativ. „Vorbim de o creștere între 10 și 20 la sută, în funcție de confortul camerelor și de nivelul din anii anteriori. Tarifele variază între 310 lei și 525 de lei pentru studenții bugetați și până la 625 de lei pentru cei care sunt la taxă”, a explicat prorectorul.

Cererea de locuri depășește însă cu mult oferta

„Am avut peste 600 de cereri în plus. Încercăm, pe cât posibil, să îi ajutăm pe toți cei care ne solicită un loc”, a precizat Vasile Stoleru.

Stundetii sunt bucuroși ca vor putea vedea cum e viața autentică de student, în campus. „Am venit special primul ca să-mi aleg patul cu priză. E bine așa, dar e un pic cam înghesuit, mai ales baia. M-am uitat după chirie, dar e cam scump, la cămin e mult mai ieftin”, spune un student în anul întâi.

Andrei va sta în cameră cu un coleg de-al său din liceul, Casian. „O cameră super. Camera în baie este un mare plus pentru tot ce înseamnă viața unui student și mi se pare mult mai îngrijită. Suntem prieteni, colegi de clasă din a noua, ne cunoaștem foarte bine si am avut noroc să fim la aceeași facultate și în același cămin. Profilul pe care l-am ales este un profil pe care îl vad eu de viitor. Îmi oferă mai multe posibilități față de altele. Chiriile din Iași știu că nu sunt chiar așa acceptabile pentru studenți”, Spune el.

Cazările vor continuat cu studenții din an mai mare zilele viitoare, până duminică. Luni, Universitatea de Științele Vieții începe noul an universitar fiind prima universitate care își începe anul. Maria STANCU