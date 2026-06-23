S-a deschis Școala de vară la USV

Pentru o săptămână, viitorul nu mai pare atât de departe. La USV Iaşi, el poate fi văzut, atins şi trăit. Pentru mulţi dintre cei 110 elevi înscrişi la şcoala de vară a Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este prima dată când dorm într-un cămin studenţesc sau prima dată când intră într-un laborator adevărat. Este şi momentul în care imaginarul devine realitate, iar drumul către universitate nu mai pare atât de îndepărtat.

Timp de o săptămână, 110 elevi de clasa a X-a şi a XI-a din întreaga ţară lasă în urmă emoţiile adolescenţei şi fac primii paşi într-o lume pe care, până acum, au privit-o doar de la distanţă. Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi îi primeşte în cadrul Şcolii de vară „Viitor student la USV Iaşi”, un program care transformă pentru câteva zile visul studenţiei în realitate. „Este a cincea ediţie a Şcolii de vară organizată de USV Iaşi şi, în pofida dificultăţilor socio-economice ne străduim să asigurăm tot ceea ce este necesar pentru buna desfăşurare a unei săptămâni în care cunoaşterea universităţii este îmbinată cu distracţia din vacanţă. Avem deja studenţi care au ales să studieze la universitatea noastră după ce au fost la Şcoala de vară, dar sunt aici şi elevi care participă pentru a doua oară la Şcoala de vară şi se pregătesc să susţină admiterea la noi”, a declarat Gerard Jităreanu.

Pe aleile campusului se amestecă entuziasmul, curiozitatea şi întrebările despre viitor. Unii visează să devină medici veterinari şi se opresc fascinaţi în faţa animalelor de la Baza Hipică. Alţii se văd cercetători, ingineri sau biologi şi descoperă cu uimire laboratoare, sere, ferme şi centre de cercetare despre care până acum doar au citit. „Am venit pentru a vedea ce opţiuni oferă această universitate pentru viitorul meu. Sunt un iubitor de animale şi m-ar interesa Medicina Veterinară. E un domeniu foarte căutat şi sunt sigur că îmi voi găsi un serviciu”, ne spune unul dintre elevii Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Hârlău.

Pentru mulţi dintre participanţi, experienţa este mai mult decât o simplă tabără educaţională. Este prima întâlnire autentică cu viaţa universitară. Dorm în cămine, iau masa în campus, participă la cursuri şi ateliere practice şi discută cu studenţi care, nu cu mult timp în urmă, se aflau exact în locul lor. „Am venit la această şcoală de vară pentru că am dorit să văd cum este să stai la cămin, să ai o viaţă de student. De asemenea, mi-am dorit să văd cum arată universitarea şi facultăţile sale, pentru a vedea ce specializare mi se potriveşte. Cred că voi urma cursurile facultăţii de Medicină Veterinară deoarece iubesc animalele şi am o empatie faţă de ele”, a spus o elevă a Liceului Teoretic Vasile Alecsandri din Săbăoani, judeţul Neamţ.

În laboratoare, elevii asistă la demonstraţii şi experimente, iar în ferme şi staţiuni de cercetare descoperă cum se îmbină tehnologia cu agricultura modernă. Vizitează Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu, Muzeul de Anatomie, Crama „Vasile Adamachi”, Ferma Rediu şi Biblioteca universităţii, fiecare oprire deschizând o nouă fereastră către profesii pe care poate nu le-au luat niciodată în calcul.

Cazarea şi masa sunt oferite gratuit de universitate, astfel încât niciun obstacol financiar să nu stea în calea acestei experienţe.

Elevii vor pleca acasă cu amintiri, prietenii şi, poate, convingerea că peste câţiva ani se vor întoarce aici nu ca vizitatori, ci ca studenţi. Laura RADU