S-a stins din viață domnul Acad. Bogdan C. Simionescu. Institutul de Chimie Macromoleculară ,,Petru Poni" din Iași transmite SINCERE CONDOLEANȚE familiei

Academia Română anunţă, cu profundă tristeţe, stingerea din viaţă, joi, a profesorului academician Bogdan C. Simionescu, personalitate marcantă a chimiei româneşti şi internaţionale, mentor al multor generaţii de chimişti şi vicepreşedinte al Academiei Române în perioada 2014 - 2022.

"Odată cu plecarea dintre noi a acad. Bogdan C. Simionescu, membrii Academiei Române regretă pierderea unui coleg, a unui specialist şi a unui mentor. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", transmite forul academic.

Născut la 16 martie 1948, ca fiu al unui mare chimist român, Cristofor Simionescu, de care a fost foarte ataşat spiritual şi profesional, i-a continuat misiunea, pe care a împlinit-o la nivel de excelenţă. Absolvent meritoriu al Facultăţii de Chimie Industrială din Institutul Politehnic Iaşi, în anul 1971, rămâne la catedră încă din anul absolvirii. La scurtă vreme, în 1975, obţine doctoratul la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia.

Cu evidentă vocaţie pedagogică, apreciat şi iubit de studenţi, a fost timp de câteva decenii profesor de Ştiinţa polimerilor, în Departamentul Polimeri naturali şi sintetici din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. A fost şeful Catedrei de macromolecule, la aceeaşi universitate (1996 - 2003) şi profesor asociat al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti (1994 - 2006). Conducător de doctorat la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi la Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iaşi a îndrumat peste 45 doctori în chimie.

A predat ca profesor invitat la reputate universităţi din lume: Kyoto, Mulhouse, Montpellier 2, Angers, Rouen, Şcoala Naţională Superioară de Mine din Paris, Dunkerque, Freiburg, Centrul de Cercetări în Chimia Polimerilor, Zabrze - Polonia.

Domeniile predilecte de activitate şi de cercetare au fost chimia compuşilor macromoleculari; fizica polimerilor; tehnologia compuşilor macromoleculari; tiopolimeri; bazele fizico-chimice ale polimerilor naturali şi sintetici; biopolimeri şi materiale inteligente; polimeri biologic activi.

În 1985, Academia Română i-a acordat un prestigios premiu pentru seria de lucrări în domeniul polimerizării induse în plasmă şi soluţiilor de polimeri cu mase moleculare foarte mari.

Academicianul Bogdan C. Simionescu a fost cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iaşi, pe care l-a condus în calitate de director în perioada 2000 - 2014. Sub conducerea sa, institutul a dezvoltat o efervescentă colaborare ştiinţifică cu instituţii şi personalităţi ale chimiei din întreaga lume, obţinând titlu de excelenţă în cercetare la nivel european.

Activitatea sa ştiinţifică se reflectă în cele peste 400 lucrări, dintre care peste 350 publicate în reviste internaţionale, în cărţi şi capitole tipărite la prestigioase edituri din străinătate, brevete, precum şi în cele peste 300 conferinţe invitate susţinute în Europa, SUA, Canada, Japonia.

Pentru performanţa ştiinţifică şi pedagogică, precum şi pentru implicarea în viaţa socială, academicianul Bogdan C. Simionescu a primit o serie de medalii şi distincţii: Medalia "Nihil sine Deo a Casei Regale a României", Medalia "Dimitrie Cantemir" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Medalia de onoare "Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România". A fost Doctor Honoris Causa al universităţilor "Politehnica" din Bucureşti, "Vasile Goldiş" din Arad, "Dunărea de Jos" din Galaţi şi Cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi şi al comunei Dumbrăveni din judeţul Suceava.

A fost decorat de Preşedinţia României în anul 2015 cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler.

În anul 2000 este ales membru corespondent al Academiei, iar în anul 2009 membru titular. Profund ataşat Academiei Române, a fost vicepreşedinte al instituţiei două mandate (2014 - 2022), preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române (2012 - 2014), preşedinte al Şcolii Doctorale a Academiei Române (2014 - 2022).