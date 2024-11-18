Sala de sport a Centrul Multifuncțional din zona Cicoarei a devenit realitate

* proiectul Centrului Multifuncțional din zona Cicoarei prevede construirea unei săli de spectacole cu o capacitate de 120 de locuri, a unei săli de IT și audiții muzicale, a unei biblioteci, dar include și o sală de sport, aproape finalizată, cu peste 150 de locuri în tribune, cu o valoare de aproximativ 7 milioane de lei

Lucrările la Centrul Multifuncțional din zona Cicoarei - Centrul Municipal pentru Educație și Sport Iași (CMESIS) se apropie de final.

Până în acest moment, constructorii au încheiat sistematizarea și au montat postul de transformare a rețelei electrice. Utilitățile de apă și gaz sunt finalizate. În prezent se lucrează la amenajările exterioare (alei pietonale, locuri de parcare, spații verzi).

Centrul multifuncțional este construit pe strada Sofia Nădejde (fostă Cicoarei) pe un teren de 7.700 metri pătrați, din care 15% vor fi spații verzi. Proiectul are o valoare totală de 16.846.646,85 lei și este finanțat prin Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” - Obiectivul Specific 4.3. Lucrările de construire vor fi finalizate în luna septembrie a anului viitor.

În cadrul centrului vor fi organizate spaţii pentru activităţi educative dedicate dezvoltării copiilor şi tinerilor care locuiesc în cartierul Cicoarei şi în zonele învecinate. Astfel, proiectul prevede construirea unei săli de spectacole cu o capacitate de 120 de locuri, a unei săli de IT și audiții muzicale, a unei biblioteci etc.

Complexul include și o sală de sport, aproape finalizată, cu peste 150 de locuri în tribune, cu o valoare de aproximativ 7 milioane de lei.

„Este un centru dedicat întregului bazin al Bahluiului din acea zonă, adică o populație de aproape 20.000 de persoane. Pe lângă acest centru, dorim să amenajăm un afterschool, un cabinet medical și o secție de poliție”, declara primarul Mihai Chirica în momentul demarării licitașiei pentru construirea acestui obiectiv. Radu MARIN