Sala Polivalentă se apropie de pragul psihologic de 700 de milioane de lei!

* actualizarea bugetului vine după anularea unei licitații anterioare și după ani în care piața construcțiilor a explodat * oficial, autoritățile insistă că nu s-a schimbat nimic din soluția tehnică, doar prețul s-a adaptat realității economice * neoficial însă, în culisele politice se vorbește despre presiuni uriașe pentru deblocarea proiectului și despre temeri că fiecare etapă administrativă ar putea adăuga noi milioane la costul final

În spatele ușilor închise ale administrației locale se joacă una dintre cele mai tensionate partide politice și economice din ultimii ani, iar miza este uriașă: viitoarea Sală Polivalentă. Un proiect despre care susținătorii spun că va propulsa orașul în liga marilor centre europene, iar criticii avertizează că ar putea deveni cea mai costisitoare decizie administrativă din istoria recentă a municipiului.

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a aprins din nou spiritele. Documentele oficiale confirmă ceea ce se șoptea deja în mediul politic: costurile au crescut spectaculos, iar investiția se apropie de pragul psihologic de 700 de milioane de lei. O sumă care nu mai poate fi ignorată și care transformă proiectul într-un subiect fierbinte nu doar administrativ, ci și electoral.

Proiectul care promite o revoluție urbană

Autoritățile prezintă Sala Polivalentă drept piesa lipsă din puzzle-ul dezvoltării Iașului. O arenă multifuncțională, modernă, capabilă să găzduiască competiții sportive internaționale, concerte de amploare, spectacole și evenimente care până acum ocoleau orașul.

Arena va fi ridicată în zona Moara de Vânt, lângă viitorul Spital Regional de Urgență, iar planurile sunt impresionante. O construcție masivă, cu demisol, parter și mai multe niveluri dedicate publicului, sportivilor, presei și zonei VIP, completată de o sală de antrenament modernă, spații comerciale, zone SPA și infrastructură tehnică de ultimă generație.

Sala polivalentă va avea o arie construită de 12.927 mp, o arie construită desfășurată de 39.082 mp, o arie utilă de 37.084 mp, un regim de înălțime D+P+2E+E3 (parțial) și o înălțime maximă de 29 m. Complexul sportiv va include străzi pe o suprafață de 5.860 mp, parcări pe 3.267 mp, alei pietonale pe 11.230 mp și spații verzi pe 59.250 mp.

În viziunea administrației, proiectul ar urma să transforme Iașul într-un magnet regional pentru evenimente și turism, generând fluxuri economice noi și repoziționând orașul pe harta marilor competiții europene.

Dar tocmai această ambiție uriașă a devenit și principala sursă de controversă.

Factura care ridică semne de întrebare

Actualizarea bugetului vine după anularea unei licitații anterioare și după ani în care piața construcțiilor a explodat: materiale mai scumpe, energie mai costisitoare, salarii crescute și norme tehnice mai stricte.

Oficial, autoritățile insistă că nu s-a schimbat nimic din soluția tehnică. Arena rămâne aceeași. Doar prețul s-a adaptat realității economice.

Neoficial însă, în culisele politice se vorbește despre presiuni uriașe pentru deblocarea proiectului și despre temeri că fiecare etapă administrativă ar putea adăuga noi milioane la costul final.

Pentru opozanți, acesta este momentul critic: marile investiții publice, spun ei, tind să devină din ce în ce mai scumpe odată pornite, iar nota de plată ajunge inevitabil la contribuabili.

Tehnologie de ultimă generație sau lux administrativ?

Proiectul include soluții moderne de eficiență energetică — panouri fotovoltaice, sisteme solare pentru apă caldă, climatizare inteligentă, instalații avansate de securitate și control al incendiilor. Toate acestea sunt prezentate drept garanția unei construcții sustenabile și eficiente.

Criticii spun însă că fiecare dotare suplimentară înseamnă costuri mai mari și întreabă deschis dacă orașul își permite o asemenea investiție într-un context economic incert.

În interiorul Consiliului Local, discuțiile devin tot mai aprinse. Surse politice vorbesc despre negocieri dure, calcule electorale și presiunea timpului — pentru că amânarea proiectului ar putea însemna pierderea unor oportunități de finanțare și reluarea întregului proces birocratic.

De o parte se află cei care văd în Sală Polivalentă proiectul-simbol al modernizării Iașului. De cealaltă, cei care cer garanții ferme că investiția nu va scăpa de sub control din punct de vedere financiar.

Pariul uriaș: viitorul orașului

Dincolo de dispute, miza reală depășește cu mult construcția unei clădiri. Sala Polivalentă ar putea influența dezvoltarea economică, turistică și urbanistică a Iașului pentru următoarele decenii.

Va deveni orașul capitala regională a marilor evenimente sau va rămâne prins într-o spirală de controverse și recalculări bugetare?

Răspunsul depinde de voturile care urmează și de deciziile administrative din perioada imediat următoare.

Bătălia pentru Sala Polivalentă abia începe, iar ecourile ei vor domina agenda publică ieșeană mult timp de acum înainte. Pentru unii, este începutul unei noi ere. Pentru alții, cel mai riscant pariu făcut vreodată de administrația locală.

Daniel BACIU