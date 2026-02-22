* în Iași, oraș care își vinde identitatea de hub IT, se vede tot mai clar și o piață a muncii „invizibile” din spatele inteligenței artificiale * moderare de conținut și etichetare de date, roluri fără vizibilitate publică, dar esențiale pentru ca platformele și modelele AI să funcționeze coerent și „în siguranță”

Pe piața muncii sunt tot mai dese anunțurile de genul Content Moderator sau Trust & Safety, iar în ultimele luni au fost listate inclusiv poziții cu regim „Hybrid Iași” (de pildă, pentru moderare cu limbi străine), ceea ce indică recrutare activă și în oraș, nu doar în centrele clasice. Pe o platformă locală de joburi, căutarea pentru „Content Moderator … Hybrid Iași” returna 10 rezultate în aceeași familie de roluri, semn că segmentul are volum suficient încât să fie listat repetitiv, pe limbi și proiecte diferite.

Munca descrisă în astfel de roluri este, în esență, cea care „îmblânzește” produsul final: trierea și evaluarea conținutului (texte, imagini, video), aplicarea unor reguli interne, marcarea încălcărilor, verificarea calității și a coerenței deciziilor. În paralel, în zona de etichetare/annotare, angajații lucrează cu date care devin material de antrenament sau de verificare pentru sisteme AI: marchează categorii, entități, exemple corecte/greșite, astfel încât modelele să învețe ce e relevant și ce nu. Un exemplu de anunț public pentru un rol de tip „Data Entry and Annotation” menționează explicit remunerația, tocmai pentru că această zonă rămâne adesea opacă în recrutare: 2.800 lei net/lună, plus beneficii punctuale.

În privința veniturilor, cele mai clare repere rămân raportările publice de salarii nete lunare, acolo unde apar. Pentru Genpact România, pe o platformă de salarii sunt listate valori recente pentru roluri conexe: „Content moderator with English” apare raportat la 3.500 lei net/lună, dar urcă și la 4.740 lei net/lună, ceea ce indică o plajă care poate varia în funcție de rol, senioritate, limbi și proiect. Într-o altă raportare, tot pentru zona de moderare, apare și un exemplu de 4.600 lei net/lună pentru „Content moderator with English”, semn că diferențele între contracte și niveluri sunt reale, chiar sub aceeași etichetă de rol.

AI devine, pentru mulți, mai degrabă un început de traseu decât o destinație

La nivel național, într-o listare agregată eJobs, categoria „Moderator” full-time indica 43 de posturi active, ceea ce arată că recrutarea pentru roluri de verificare/filtrare continuă, chiar dacă denumirile pot ascunde activități diferite (moderare, back-office, control de calitate).

În Iași, aceste roluri se suprapun peste un ecosistem deja format: limbi străine, procese operaționale, control de calitate, servicii externalizate. Pe măsură ce AI-ul intră în tot mai multe produse, crește și nevoia de oameni care să aplice reguli, să verifice, să eticheteze și să corecteze. Rezultatul e o economie locală discretă, în care „inteligența” pe care utilizatorii o văd la suprafață este susținută de decizii umane luate în fluxuri de muncă repetitive, rapid și după criterii stricte.

Chiar și așa, pentru o parte dintre cei care intră în aceste roluri, miza nu e doar salariul de start. Moderarea și etichetarea funcționează, în practică, ca o ușă de intrare în operațiuni: după câteva luni de lucru cu proceduri, indicatori de calitate, audit intern și cazuri-limită, unii trec către posturi de QA, trainer, policy support, risk & compliance, analyst sau coordonare de echipă. Într-un oraș ca Iașiul, unde economia de servicii și centrele operaționale sunt deja o infrastructură, „munca invizibilă” din spatele AI devine, pentru mulți, mai degrabă un început de traseu decât o destinație.

Dan DIMA