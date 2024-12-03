Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale, la Muzeul Unirii din Iași

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași organizează la Muzeul Unirii, în perioada 6 - 20 decembrie 2024, cea de-a XXIII-a ediție a Salonului Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale.

Reunind un număr impresionant de artiști vizuali din România și invitați din Republica Moldova, expoziția prilejuiește publicului întâlnirea cu opere realizate într-o bogată varietate de stiluri, lucrări aparținând maeștrilor profesori și formatori de artiști.

Din echipa de proiect fac parte dr. Maria Bilașevschi, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, prof. dr. Ofelia Huţul, prof. dr. Mariea Boz și prof. univ. dr. Constantin Tofan.

Ideea acestei expoziții a cucerit nu numai inițiatorii și organizatorii Salonului, ci și publicul larg, care s-a arătat, de-a lungul timpului, interesat de creațiile contemporane, semnate de profesori de arte vizuale. „Avem bucuria de a invita publicul să admire, în spațiul expozițional al Muzeului Unirii, creațiile inspirate ale dascălilor, cărora le datorăm deschiderea către frumos și către valorile incontestabile ale artei”, consideră Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale poate fi vizitat la Muzeul Unirii din Iași, până pe 20 decembrie 2024, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultima intrare).



