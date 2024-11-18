Salonul Național de Fotografie ”FOTOGEOGRAFICA” se deschide în ”Sala Pașilor Pierduți”

Luni, 18 noiembrie 2024, începând cu ora 18:00, ieșenii sunt așteptați la vernisajul Salonului Național de Fotografie ”FOTOGEOGRAFICA 2024”, ce va avea loc în ”Sala Pașilor Pierduți”, a Universitatății ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cu acest prilej, va fi prezentat şi catalogul Fotogeografica 2024, care conține fotografiile premiate pe cele trei secţiuni ale concursului – patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, la categoriile elevi/studenți și open – şi cele mai reuşite lucrări din galeria foto a concursului (expo on line www.fotogeografica.ro ).

Salonul este deschis pentru vizitare în perioada 18 – 25 noiembrie 2024 şi reuneşte o selecție dintr-un număr de peste 2000 de fotografii înscrise de cei 317 participanţi din toată ţara.

„Absolut cu totul încântătoare pentru reașezarea artei fotografice românești în normalitate s-a dovedit inițierea concursului, salonului și albumului Fotogeografica. Fie metaforic vorbind, s-a petrecut o veritabilă restaurație regală. Izbândă de elită, cu spor de calitate de la an la an, inclusiv cu expoziții itinerante internaționale. Nici nu știu cum să numesc îmbucurătorul fenomen: renaștere, reabilitarea unei tradiții cu rădăcini nobile, creativitate prestigioasă ori pur, simplu și atotcuprinzător: Fotogeografica?!", spune Mihai Ogrinji, redactor-șef România Pitorească.

Fotogeografica este una dintre cele mai longevive și populare manifestări culturale din România, prin care se promovează valorile patrimoniului natural și cultural. În decursul timpului s-a transformat dintr-un concurs anual de fotografie deschis tineretului, completat cu o multitudine de activități, publicații, expediții de teren și o permanentă interogație despre rolul acestui gen, într-o ”mișcare-fenomen”. Standardul a crescut an de an, iar premianții au devenit ulterior profesioniști respectați, cu trofee în competiții prestigioase internaționale, au ilustrat publicații și albume, au realizat expoziții personale de mare succes. Imaginile lor sunt nu numai un document ci și un îndemn. Patrimoniul natural și cultural este o parte importantă din identitatea noastră și o moștenire ce obligă. Manifestarea a devenit o tradiție culturală în România și un brand consacrat. Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale a Studenților, sărbătorii multiculturalismului, a diversității și a colaborării dintre studenți.