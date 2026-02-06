* de multe ori, când vine vorba de sănătate, ieșenii trag cu ochiul spre străinătate * unele servicii pot costa mai mult la Viena sau Istanbul, însă mulți pacienți spun că diferența se vede în organizare, confort și predictibilitatea traseului medical * paradoxul e că, în același timp, și la Iași există servicii care au ajuns să coste cam cât „afară” — mai ales acolo unde plătești pentru viteză și pentru pachete

În Iași, ideea de „tratament în străinătate” nu mai sună exotic. Pentru tot mai mulți oameni e o întrebare practică, pusă în șoaptă încă din momentul în care aud diagnosticul. De multe ori, când vine vorba de sănătate, ieșenii trag cu ochiul spre Viena sau Istanbul: da, unele servicii pot costa mai mult, însă mulți pacienți spun că diferența se vede în organizare, confort și predictibilitatea traseului medical. Paradoxul e că, în același timp, și la Iași există servicii care au ajuns să coste cam cât „afară” — mai ales acolo unde plătești pentru viteză și pentru pachete.

Urgențe și tarife pe măsură

Aici apare prima zonă în care Iașul începe să semene la preț cu Vestul: urgența din privat. O clinică ieșeană afișează public „consultație super urgentă în 2 ore” la 750 lei. În Viena, pentru privat, un ghid de orientare a tarifelor plasează consultația de specialist la 150–300 euro. Când pui aceste două cifre una lângă alta, diferența nu mai arată ca un zid. Arată ca o distanță suficient de mică încât pacientul să înceapă să compare altceva: cât de repede primește investigațiile, cât de coerent e planul și cine îl coordonează cap-coadă.

A doua zonă unde comparația se strânge vizibil este fertilitatea, pentru că aici prețul real nu e o vizită, ci un pachet. În Iași, tarife publice arată pachete ICSI/IMSI în jur de 11.000 lei și „freeze all” în jur de 13.000 lei, în funcție de schemă. În același timp, o sinteză de oferte pentru pacienți internaționali plasează FIV în Turcia, în general, la 3.000–5.000 dolari (în funcție de clinică și de servicii). Când pachetul local trece bine de pragul psihologic al „câtorva mii de lei”, plecarea nu mai pare extravagantă: devine o opțiune de buget comparabil, iar decizia se mută în detalii — ce include exact pachetul, câte etape sunt acoperite, câte drumuri faci și cât durează până începi.

Dar cel mai des, când oamenii vorbesc despre Turcia, nu se gândesc la consultații rapide sau FIV, ci la oncologie. Aici, Istanbulul intră în discuție cu oferte care vin „la pachet”, cu prețuri afișate în mod comercial pentru pacienți internaționali. De exemplu, într-o listare de clinică din Istanbul apar prețuri precum: consultație oncolog 120 dolari, PET/CT -- 750 dolari, chimioterapie pentru cancer de sân 8.500–10.000 dolari, iar radioterapia e listată într-un interval larg, în funcție de schemă. Un alt exemplu, tot din Istanbul, pentru Memorial Şişli, include intervale pentru radioterapie cuprinse între 4.500 și 7.000 dolari și chimioterapie 1.300–4.500 dolari, plus tarife pentru biopsii și review histopatologic. În paralel, există și pagini dedicate strict PET-CT în Turcia care indică un interval tipic de 490–700 dolari (actualizări pe baza ofertelor/cererilor primite), ceea ce explică de ce investigația asta apare atât de des în „pachetele de plecare”.

Aici se vede limpede diferența care împinge oamenii spre afară: nu doar prețul, ci modul în care serviciul e „împachetat” ca traseu. În Istanbul găsești oferte care includ explicit consultație, imagistică, interpretare și logistică (transferuri, hotel), într-un singur cost sau într-o ofertă integrată — exact tipul de predictibilitate pe care un pacient anxios o caută.

Pe de altă parte, Iașul nu e „ieftin” nici în investigațiile care decid pașii următori. Pentru PET-CT există tarife publice locale în zona miilor de lei (inclusiv 4.000 lei într-un document de tarifare și 4.950 lei în privat). Diferența față de Viena sau Istanbul rămâne, de regulă, în favoarea Iașului la investigația singulară. Dar când pacientul adună consultații, investigații repetate și nevoia de a „lega” toate etapele într-un timp scurt, comparația se mută de pe o linie de preț pe nota finală — și, mai ales, pe stresul drumului.

Clara DIMA